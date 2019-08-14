война на Донбассе Юрий Грымчак Петр Порошенко Партия Слуга народа Владимир Зеленский

Ответственная за наказание русских Елена Зеркаль уходит из МИДа

Вчера, 19:40
Елена Зеркаль запланировала уход из МИДа - фото 1
Елена Зеркаль запланировала уход из МИДа

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, которая в течение пяти лет отчаянно отстаивала позицию Украины в международных судах и арбитражах, заявила о том, что "справилась со всеми задачами" на своем посту.

О намерениях завершить свою работу во внешнеполитическом ведомстве Елена Зеркаль объявила в интервью ВВС.

Климкин назвал своего преемника. Кто же это?

По словам дипломата, за пять лет ей удалось достичь нужного успеха в международном представительстве нашей страны в делах против оккупантов:

- Думаю, что я отработала все свои задачи. Сегодня исполняется пять лет, как я была назначена на эту должность на заседании Кабмина. И за эти пять лет мне вместе с коллегами удалось выполнить все задачи, которые я ставила перед собой, которые были перед Министерством иностранных дел в тех плоскостях, где я работала. Сейчас у меня задача определиться по процедурным вопросам в арбитраже в отношении моряков. И, думаю, этим я буду завершать свою каденцию в МИДе. Надо двигаться дальше.

Что же касается судебных разбирательств с русскими, то все нужные меморандумы в Международный суд ООН и Арбитражный трибунал по морскому праву уже поданы, а сейчас дела находятся на стадии рассмотрения, а решения по ним будут приняты к концу года.

В то же время Зеркаль прокомментировала и скандальную ситуацию, возникшую между Владимиром Зеленским и патриархом Варфоломеем, когда стороны отказались подписывать уже готовое совместное заявление из-за внезапно выдвинутого нашим президентом неадекватного требования о проведении Собора ПЦУ с участием московских попов-террористов. Замминистра посоветовала всем "привыкать к новому формату переговоров", отметив, что "президент просто другой".

 

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Елена Зеркаль МИД Украины Владимир Зеленский Новости
BBC
powered by lun.ua
Другое на тему
Юрий Грымчак (в каске) еще не знает, что с ним случится 14.08.2019 - фото 1
Замминистра из команды Порошенко схвачен во время получения взятки
Вчера, 23:29
Новинского все же планируют закрыть, но не знают, когда - фото 1
ГПУ возобновила расследование дела против Новинского
Вчера, 20:20
5 лет Зайцевой: адвокат ошарашил заявлением - фото 1
5 лет Зайцевой: адвокат ошарашила заявлением
Вчера, 15:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
20 июля, 09:00
Загрузка...