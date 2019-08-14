Ответственная за наказание русских Елена Зеркаль уходит из МИДа

Елена Зеркаль запланировала уход из МИДа

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, которая в течение пяти лет отчаянно отстаивала позицию Украины в международных судах и арбитражах, заявила о том, что "справилась со всеми задачами" на своем посту.

О намерениях завершить свою работу во внешнеполитическом ведомстве Елена Зеркаль объявила в интервью ВВС.

По словам дипломата, за пять лет ей удалось достичь нужного успеха в международном представительстве нашей страны в делах против оккупантов:

- Думаю, что я отработала все свои задачи. Сегодня исполняется пять лет, как я была назначена на эту должность на заседании Кабмина. И за эти пять лет мне вместе с коллегами удалось выполнить все задачи, которые я ставила перед собой, которые были перед Министерством иностранных дел в тех плоскостях, где я работала. Сейчас у меня задача определиться по процедурным вопросам в арбитраже в отношении моряков. И, думаю, этим я буду завершать свою каденцию в МИДе. Надо двигаться дальше.

Что же касается судебных разбирательств с русскими, то все нужные меморандумы в Международный суд ООН и Арбитражный трибунал по морскому праву уже поданы, а сейчас дела находятся на стадии рассмотрения, а решения по ним будут приняты к концу года.

В то же время Зеркаль прокомментировала и скандальную ситуацию, возникшую между Владимиром Зеленским и патриархом Варфоломеем, когда стороны отказались подписывать уже готовое совместное заявление из-за внезапно выдвинутого нашим президентом неадекватного требования о проведении Собора ПЦУ с участием московских попов-террористов. Замминистра посоветовала всем "привыкать к новому формату переговоров", отметив, что "президент просто другой".