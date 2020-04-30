Зеленский выдал за гуманитарный груз контрафакт для Эпицентра (ФОТО)

Команда "спасателей" встретила некачественный груз для продажи

Самый большой в мире самолет "Мрия", который Владимир Зеленский с пафосом встречал в аэропорту "Гостомель", словно лайнер был до отказа забит "Тамифлю", как оказалось, совершил не государственный рейс, а частный. И летел под заказ нардепа от "Партии регионов".

И вез поддельную продукцию из Китая для продажи в "Эпицентре" и для реализации ее в украинские больницы.

А вот ничего общего с гуманитарными грузами, которые "бесплатно распределят по регионам", как говорили у Зеленского, в "Мрии" не было.

Так, в среду, 29 апреля, народный депутат и владелец гипермаркета Александр Герега написал письма мэру Киева Виталий Кличко и нардепам ВР с предложением покупать медицинские товары противоэпидемического назначения в его компании. При этом регионал отметил, что 103 тонны сертифицированного груза были привезены "Мрией" под заказ.

Более того, все сертификаты, которые нардеп пересылал чиновникам КГГА, а также которые выложены на самом сайте "Эпицентра", оказались липовыми.

Поскольку китайские компании стали массово подделывать всевозможные документы о том, что их товар якобы соответствует медицинским требованиям, в Евросоюзе учредили сайт со списком фейковых сертификатов. Тот, которым козыряет Герега, как раз и присутствует в списке липовых.