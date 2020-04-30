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Зеленский выдал за гуманитарный груз контрафакт для Эпицентра (ФОТО)

08:40
Команда "спасателей" встретила некачественный груз для продажи - фото 1
Команда "спасателей" встретила некачественный груз для продажи

Самый большой в мире самолет "Мрия", который Владимир Зеленский с пафосом встречал в аэропорту "Гостомель", словно лайнер был до отказа забит "Тамифлю", как оказалось, совершил не государственный рейс, а частный. И летел под заказ нардепа от "Партии регионов".

И вез поддельную продукцию из Китая для продажи в "Эпицентре" и для реализации ее в украинские больницы.

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А вот ничего общего с гуманитарными грузами, которые "бесплатно распределят по регионам", как говорили у Зеленского, в "Мрии" не было.

Так, в среду, 29 апреля, народный депутат и владелец гипермаркета Александр Герега написал письма мэру Киева Виталий Кличко и нардепам ВР с предложением покупать медицинские товары противоэпидемического назначения в его компании. При этом регионал отметил, что 103 тонны сертифицированного груза были привезены "Мрией" под заказ.

Зеленский выдал за гуманитарный груз контрафакт для Эпицентра (ФОТО) - фото 199378
Более того, все сертификаты, которые нардеп пересылал чиновникам КГГА, а также которые выложены на самом сайте "Эпицентра", оказались липовыми.
Зеленский выдал за гуманитарный груз контрафакт для Эпицентра (ФОТО) - фото 199379
Поскольку китайские компании стали массово подделывать всевозможные документы о том, что их товар якобы соответствует медицинским требованиям, в Евросоюзе учредили сайт со списком фейковых сертификатов. Тот, которым козыряет Герега, как раз и присутствует в списке липовых.
Зеленский выдал за гуманитарный груз контрафакт для Эпицентра (ФОТО) - фото 199380

Так что, как бы эпично это ни звучало, президент Зеленский, министр инфраструктуры Владисдлав Криклий, главный санитарный врач Виктор Ляшко и другие чиновники показательно пиарились на том, что "в Украину привезли 12 миллионов масок как для больниц, так и для аптечных сетей, привезли около 260 тысяч защитных очков для медиков и более 100 тысяч защитных костюмов 5-го уровня защиты". Но при этом все они не могли не знать, что товары уедут прямой наводкой на полки гипермаркетов.

Впрочем, уже после обнаружения "гуманитарных" товаров в "Эпицентре" у Зеленского попытались выдавить жалкое пояснение сложившейся ситуации, мол, помимо средств защиты для продажи в самолете была и гуманитарка. Но почему-то раньше о присутствии коммерческих товаров никто не говорил ни слова. Как и о том, что "Мрию" переправляли не за государственные деньги.

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