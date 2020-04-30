Зеленский выдал за гуманитарный груз контрафакт для Эпицентра (ФОТО)
Самый большой в мире самолет "Мрия", который Владимир Зеленский с пафосом встречал в аэропорту "Гостомель", словно лайнер был до отказа забит "Тамифлю", как оказалось, совершил не государственный рейс, а частный. И летел под заказ нардепа от "Партии регионов".
И вез поддельную продукцию из Китая для продажи в "Эпицентре" и для реализации ее в украинские больницы.
А вот ничего общего с гуманитарными грузами, которые "бесплатно распределят по регионам", как говорили у Зеленского, в "Мрии" не было.
Так, в среду, 29 апреля, народный депутат и владелец гипермаркета Александр Герега написал письма мэру Киева Виталий Кличко и нардепам ВР с предложением покупать медицинские товары противоэпидемического назначения в его компании. При этом регионал отметил, что 103 тонны сертифицированного груза были привезены "Мрией" под заказ.
Так что, как бы эпично это ни звучало, президент Зеленский, министр инфраструктуры Владисдлав Криклий, главный санитарный врач Виктор Ляшко и другие чиновники показательно пиарились на том, что "в Украину привезли 12 миллионов масок как для больниц, так и для аптечных сетей, привезли около 260 тысяч защитных очков для медиков и более 100 тысяч защитных костюмов 5-го уровня защиты". Но при этом все они не могли не знать, что товары уедут прямой наводкой на полки гипермаркетов.
Впрочем, уже после обнаружения "гуманитарных" товаров в "Эпицентре" у Зеленского попытались выдавить жалкое пояснение сложившейся ситуации, мол, помимо средств защиты для продажи в самолете была и гуманитарка. Но почему-то раньше о присутствии коммерческих товаров никто не говорил ни слова. Как и о том, что "Мрию" переправляли не за государственные деньги.