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Кабмин разрешил работу продуктовых рынков: Но есть нюанс

16:25
Кабмин разрешил работу продуктовых рынков: Но есть нюанс - фото 1
Кабмин разрешил работу продуктовых рынков: Но есть нюанс

В среду, 29 апреля, Кабмин разрешил работу продуктовых рынков в Украине. Но на определенных условиях.

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Об этом сообщает "Громадське".

Согласно постановлению правительства, 30 апреля в стране откроют 872 продрынка, но при соблюдении целого ряда правил:

  • Работники и посетители рынков должны носить средства индивидуальной защиты;
  • У каждого входа на рынок должны быть антисептики;
  • На 10 кв. м. должен бать только один покупатель;
  • Контактные поверхности подлежат дезинфекции каждые 3 часа;
  • Стихийная торговля на рынке запрещена.

За исполнением упомянутых норм будут следить инспекторы Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов — их будет по два на каждом рынке.

Напомним, 30 марта Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине.

14 апреля Кабмин снова запретил работу продрынков.

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Кабмин Пандемия коронавируса Карантин в Украине Новости Украина
Громадське
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