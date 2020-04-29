Кабмин разрешил работу продуктовых рынков: Но есть нюанс

Кабмин разрешил работу продуктовых рынков: Но есть нюанс

В среду, 29 апреля, Кабмин разрешил работу продуктовых рынков в Украине. Но на определенных условиях.

Об этом сообщает "Громадське".

Согласно постановлению правительства, 30 апреля в стране откроют 872 продрынка, но при соблюдении целого ряда правил:

Работники и посетители рынков должны носить средства индивидуальной защиты;

У каждого входа на рынок должны быть антисептики;

На 10 кв. м. должен бать только один покупатель;

Контактные поверхности подлежат дезинфекции каждые 3 часа;

Стихийная торговля на рынке запрещена.

За исполнением упомянутых норм будут следить инспекторы Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов — их будет по два на каждом рынке.

Напомним, 30 марта Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине.

14 апреля Кабмин снова запретил работу продрынков.