Кабмин разрешил работу продуктовых рынков: Но есть нюанс
Кабмин разрешил работу продуктовых рынков: Но есть нюанс
В среду, 29 апреля, Кабмин разрешил работу продуктовых рынков в Украине. Но на определенных условиях.
Об этом сообщает "Громадське".
Согласно постановлению правительства, 30 апреля в стране откроют 872 продрынка, но при соблюдении целого ряда правил:
- Работники и посетители рынков должны носить средства индивидуальной защиты;
- У каждого входа на рынок должны быть антисептики;
- На 10 кв. м. должен бать только один покупатель;
- Контактные поверхности подлежат дезинфекции каждые 3 часа;
- Стихийная торговля на рынке запрещена.
За исполнением упомянутых норм будут следить инспекторы Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов — их будет по два на каждом рынке.
Напомним, 30 марта Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине.
14 апреля Кабмин снова запретил работу продрынков.
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