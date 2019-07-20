Зеленский "уволит" Луценко: названа дата

Зеленский "уволит" Луценко: названа дата

Владимир Зеленский пообещал уволить одиозного главу ГПУ Юрия Луценко. Но не сейчас.

Ирина Луценко надела вышиванку. За 50 тыс – ФОТО

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Об этом сообщается на сайте ОП.

"Мы подтверждаем реформу судебной системы и антикоррупционных органов. С 5 сентября начнет работу Высший антикоррупционный суд. После формирования большинства в новом парламенте появится кандидатура нового генпрокурора. Таким образом, мы сможем на деле защищать инвесторов от влияния правоохранительных органов", - заявил президент.

Отметим, что Владимир Зеленский потребовал отставки Юрия Луценко еще во время инаугурации. Однако тот уходить пока не спешит, аргументируя свою полезность сомнительными видео.

Кроме того, генпрокурор неоднократно обещал новому президенту помочь в борьбе с коррупцией, поскольку у Команды Зе "мало опыта" в этом деле.

А позже одиозный генпрокурор и вовсе оспорил свое увольнение, заявив, что у президента нет на это прав.

Все бы ничего, но п.11 ст. 106 Конституции Украины ясно гласит, что Президент Украины имеет право на подачу Раде прошения об увольнении Генпрокурора. В то же время ст. 42 Закона "О прокуратуре" уточняет, что парламент может отправить главу ГПУ в отставку, если тот не соответствует занимаемой должности. А тут уж без комментариев…