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Ирина Луценко надела вышиванку. За 50 тыс – ФОТО

21:49
Ирина Луценко напялила вышиванку. За 50 тыс – ФОТО - фото 1
Ирина Луценко напялила вышиванку. За 50 тыс – ФОТО

Знатная модница Ирина Луценко была замечена в дорогущей вышиванке за 50 тыс. грн.

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По сообщению СМИ, женщина тысячелетия вырядила платье на первый благотворительный вечер "Анна Киевская". Мероприятие прошло на территории Софии Киевской.

Ирина Луценко надела вышиванку. За 50 тыс – ФОТО - фото 183362

Дорогущий наряд Swan (c англ. "Лебедь") выполнен из натурального льна по дизайну Юлии Магдыч. Цену изделия вы уже знаете.

Ирина Луценко надела вышиванку. За 50 тыс – ФОТО - фото 183360

А вот нашлись ли у жены генпрокурора деньги на саму благотворительность - науке неизвестно. Отметим, что Ирина Луценко регулярно появляется в дороших нарядах, чем не на шутку злит как противников прошлой власти, так и ее сторонников.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко получил надбавку за высокие достижения в работе. Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос СМИ.В документе сказано, что за май месяц оклад Луценко составил 37 тыс. грн. С учетом премий и надбавок - 84 539 грн. Среди последних имеется и надбавка за "высокие достижения в работе и за выполнение особо важной работы". А вот какие именно достижения – ГПУ скромно умолчала.

Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос СМИ.

В документе сказано, что за май месяц оклад Луценко составил 37 тыс. грн. С учетом премий и надбавок - 84 539 грн. Среди последних имеется и надбавка за "высокие достижения в работе и за выполнение особо важной работы".

А вот какие именно достижения – ГПУ скромно умолчала.


https://beztabu.net/novosti_t4952
Генпрокурор Юрий Луценко получил надбавку за высокие достижения в работе.
https://beztabu.net/novosti_t4952
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Ирина Луценко София Киевская благотворительность Новости Украина
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