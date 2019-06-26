Ирина Луценко надела вышиванку. За 50 тыс – ФОТО

Ирина Луценко напялила вышиванку. За 50 тыс – ФОТО

Знатная модница Ирина Луценко была замечена в дорогущей вышиванке за 50 тыс. грн.

По сообщению СМИ, женщина тысячелетия вырядила платье на первый благотворительный вечер "Анна Киевская". Мероприятие прошло на территории Софии Киевской.

Дорогущий наряд Swan (c англ. "Лебедь") выполнен из натурального льна по дизайну Юлии Магдыч. Цену изделия вы уже знаете.

А вот нашлись ли у жены генпрокурора деньги на саму благотворительность - науке неизвестно. Отметим, что Ирина Луценко регулярно появляется в дороших нарядах, чем не на шутку злит как противников прошлой власти, так и ее сторонников.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко получил надбавку за высокие достижения в работе. Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос СМИ.В документе сказано, что за май месяц оклад Луценко составил 37 тыс. грн. С учетом премий и надбавок - 84 539 грн. Среди последних имеется и надбавка за "высокие достижения в работе и за выполнение особо важной работы". А вот какие именно достижения – ГПУ скромно умолчала.

Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос СМИ. В документе сказано, что за май месяц оклад Луценко составил 37 тыс. грн. С учетом премий и надбавок - 84 539 грн. Среди последних имеется и надбавка за "высокие достижения в работе и за выполнение особо важной работы". А вот какие именно достижения – ГПУ скромно умолчала.

https://beztabu.net/novosti_t4952 https://beztabu.net/novosti_t4952

Генпрокурор Юрий Луценко получил надбавку за высокие достижения в работе.

https://beztabu.net/novosti_t4952