Зеленский уволил Геруса. Кто его заменит?

Зеленский уволил Геруса. Кто его заменит?

В понедельник, 11 ноября, президент Украины Владимир Зеленский уволил своего представителя в Кабмине Андрея Геруса.

Об этом говорится в указе президента.

"Уволить Геруса Андрея Михайловича с должности представителя президента в Кабинете министров", - сообщается в документе.

Отныне обязанности Геруса будет исполнять Алексей Перевезенцев.

Напомним, что Андрей Герус за недолгий срок успел попасть в несколько неприятных историй. Ранее политик заявил о том, что Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы и просто шутил на эту тему. И тут же взял свои слова обратно.

Позже, желая отрапортовать об успехах Команды Зе, он и вовсе объявил смерть схеме «Роттердам». Но настоящего пика популярность Геруса достигла после драки с радикалом Олегом Ляшко.

Кто такой Алексей Перевезенцев?

Алексей Перевезенцев – украинский политик. Ранее занимал должности госсекретаря и главы юрдепартамента Министерства экономического развития и торговли.

Алексей Перевезенцев

В 2015-2016 гг. был советником министра экономического развития Айвараса Абромавичуса. В 2016 г. продолжил свою работу при новом начальнике Степане Кубиве.

Напомним, Порошенко получил взятку в 150 млн долл – Герус.