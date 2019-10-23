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Порошенко получил взятку в 150 млн долл – Герус

19:00
Порошенко получил взятку в 150 млн долл – Герус - фото 1
Порошенко получил взятку в 150 млн долл – Герус

Глава комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус обвинил Петра Порошенко в получении взятки в размере 150 млн. долл.

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Об этом политик написал в Facebook.

По словам Геруса, в 2014 г . Порошенко "инкогнито было принято решение закупать электроэнергию в России".

"Но не был бы Петр настоящим патриотом Петром, если бы и здесь не попытался украсть. Так появилась идея вставить в этот импорт кипрскую прокладку Perlisio, где бы оставалась основная маржа", - заявил нардеп и добавил, что 31 декабря 2014 г. глава НКРЕКП Дмитрий Вовк будто бы принял решение об открытии импорта электроэнергии из России.

Порошенко получил взятку в 150 млн долл – Герус - фото 190008

"Пошел импорт в размере 1500 МВт (это в 10 раз больше, чем сейчас), который шел весь 2015 год. Таким образом, этот импорт из РФ дал путевку во взрослую жизнь нашему патриоту-эмигранту. Ну а потом Петр инкогнито взял 150 млн долл кэшем и еще немного евробондам", - добавил Герус.

Порошенко получил взятку в 150 млн долл – Герус - фото 190009

Напомним, что о связях пятого президента с махинациями на энергорынке писалось и ранее. В частности, ранее СМИ сообщали о том, что экс-сотрудники АП Борис Ложкин и Алексей Филатов содействовали преступной организации и легализации (отмыванию) денежных средств в размере более 440 млн.долл. США, полученных благодаря покупки-продажи прав группы компаний "Украинский Медиа Холдинг", совладельцем которой был Петр Порошенко.

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Андрей Герус Петр Порошенко Дмитрий Вовк Новости Украина
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