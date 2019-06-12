Команда Зе извинилась за шутки о тарифах

Команда Зе извинилась за шутки о тарифах / РБК Украина

Намедни соратник президента Андрей Герус заявил о том, что Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы и просто шутил. И тут же взял свои слова обратно.

Пост сожаления он написал в Facebook.

"Хочу извиниться за неудачную свою фразу о том, что "Зеленский шутил о снижении тарифов". Сказывается недостаток политического опыта, в частности в общении с журналистами. Конечно, тарифы это больная тема, поэтому плохая тема для шуток или опрометчивых комментариев", - заявил представитель гаранта в Кабмине.

И тут же добавил:

"На самом деле, Президент Зеленский уже дважды созывал совещание относительно возможности понижения тарифов для населения. Но это должно происходить не вызвав девальвации, дополнительной инфляции или экономического кризиса. Работа над этим продолжается. Для некоторых изменений нужен работоспособный Парламент и новые законы".

Напомним, в эфире программы "Вот оно как" бывший член НКРЭКУ Андрей Герус без обиняков пояснил, что команда Зеленского не собирается снижать тарифы.