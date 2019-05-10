Зеленский сравнил Порошенко с вороватым туристом и потребовал уйти

19:00 10 мая,

Зеленский объявил войну Порошенко

Избранный президент Украины Владимир Зеленский записал гневное обращение к Верховной Раде и жестоко прошелся по пока еще действующему президенту Порошенко.

После того, как в Верховной Раде представители БПП решили отсрочить инаугурацию нового президента, перенеся ее на 1 июня, избранный, но еще не приступивший к обязанностям президент Зеленский решил перехватить инициативу.

Обращение Владимира Зеленского к депуатам - 10.05.2019 - смотрите онлайн:

Зеленский записал очень жесткое заявление, что называется, на грани. Он потребовал от депутатов назнчить инаугурацию на 19 мая (про день траура ни слова). Свое требование он обозначил угрозами национальной безопасности со стороны Петра Порошенко.

"Пока вы трясетесь за свои мандаты, бывший президент Порошенко совершает необратимое. Он делает активные перестановки в высшем командовании армии, пытается пропихнуть своего председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, назначает судей Верховного суда, среди которых юристы «Рошен», судьи Майдана и родственники господина Кивалова. Раздает звания генералов более чем 20 лицам, среди которых ответственный за безопасность арсеналов и складов, при котором произошли взрывы в Балаклее, Ичне, Калиновке и Сватово. Дает звание «Герой Украины» председателю Службы безопасности Украины господину Грицаку», - сказал избранный президент.

Тот действительно развернул активную деятельность и начал раздавать награды направо и налево, назначить на важные посты своих людей и плести интриги за спиной Зеленского, которому обещал поддержку, но вместо этого держал две "дули" в карманах.

По этой причине Зеленский, не подбирая слов (на самом деле - подбирая) обрушился на Порошенко, сравнив того с вороватым туристом в египетском отеле, который накануне убытия на родину, пытается стащить все, что плохо лежит:

"Завтра домой, чемоданы упакованы, номер уже убрали, и нормальный воспитанный человек ждет трансфера в аэропорт. Но не Порошенко. Он никак не остановится — тащит полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола. Я вас очень прошу, сдайте ключ, расплатитесь за минибар и вперед, вам еще таможню и паспортный контроль проходить"

Зеленский потребовал от Порошенко "сдать ключи от номера" и нанес удар ниже пояса, намекнув на тягу президента-диабетика к спиртному ("расплатиться за мини-бар").

Также Зеленский употребил термин "Хромая утка" или Lame duck (он используется в американском политическом сленге для определения президента, завершающего свою каденцию накануне инаугурации преемника). Также Зеленский не был бы Зеленским, если бы не применил и полублатной термин "ксива" (жаргонное - удостоверение, чаще всего - представителей закона).

"Именно поэтому я обращаюсь к Верховной Раде, на ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать. Вы должны остановить эти политические судороги хромой утки. Страна нуждается в нормальной работе всех институтов, народ не должен ждать, пока кто-то наназначается перед долгим отпуском. Думайте, пожалуйста, не о депутатских ксивах, думайте об Украине. 19 мая. Голосуйте".

Так жестко с Петром Порошенко не говорил никто. И теперь ему ничего не остается как начать с Зеленским открытую войну.