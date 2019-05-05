Инаугурация Зеленского 19 мая отменяется: Вятрович назвал причину

12:00 05 мая,

Зеленский не сможет провести инаугурацию в задуманный день / Oksana Syroyid via Facebook

В субботу, 4 мая, избранный президент Зеленский посетил парламент, где, как ему казалось, договорился со всеми заинтересованными лицами о дате своей инаугурации.

Владмир Зеленский назвал дату 19 мая, как наиболее подходящую. Перечить избранному президенту прямо не стала даже ее ненавистница Ирина Геращенко, пообещав начать решать вопрос с 14 мая - когда депутаты вернутся к работе.

Однако тут вмешался совсем неожиданный, но важный человек - глава Института Национальной Памяти - Владимир Вятрович. Его на встречу в Верховну Раду не звали, потому он написал свои соображения на фейсбуке.

"Дата крайне неудачная: это День памяти жертв политических репрессий, определенный указом президента в 2007 году. То есть, это траурный день, в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, ограничены развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на телевидении. Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью о миллионах жертв репрессий", - едко уколол историк президентскую инициативу.

Историк прав, команда Зеленского назвала тупо ближайшую удобныю дату, но, похоже, ене глянула в календарь, где 19 мая указано как траурный день.

Вятрович на этом не успокоился и добавил свой пост уже в виде комментария к посту Зеленского на фейсбуке.

Однако нужно учитывать, что дата - эта плавающая, тень траура - каждое третье воскресенье мая, потому никто не помешает Зеленскому осуществить задуманное, например, 18 мая. Например, в 2018 году День памяти жертв политических репрессий был 20 мая, а 19 мая в Киеве при участии президента Порошенко широко отмечался День Европы.

Согласно закона, инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов, то есть – не позднее 3 июня 2019. Точную дату должна определить Верховная Рада.

По мнению инсайдеров, наиболее вероятной датой инаугурации президента станет 28 мая или 1 июня 2019.

До инаугурации Зеленского президентом остается Петр Порошенко, однако он уже не может принимать каких-то важных решений, а потому занят тем, что платит по счетам лояльным деятелям - например, награждает своих симпатиков или назначает их на новые должности. Этим круг забот пятого президента ограничивается.