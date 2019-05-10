Коломойский дал вводные на 2019-й политический год

15:35 10 мая,

Коломойский созывает журналистов на кофе / makorrishon.co.il

Олигарх и бизнес-ангел избранного президента Украины Игорь Коломойский решил не останавливаться и дать интервью всем. На этот раз с ним побеседовали журналисты РБК-Украина.

Большой блок интервью был посвящен делам прошлого, однако поделился Коломойский своим видением и текущих событий, как бы давая советы президенту Зеленскому и его команде. Коломойский считает, что досрочные парламентские выборы необходимы, хотя и раскритиковал за роспуск парламента Порошенко.

"Это выгодно стране. Исходим из идеологемы, что у нас есть 5 лет, нам нужно быстро шевелиться, наша задача увеличить ВВП минимум в два раза в ближайшие два года, это по 50% в год, потому что 3% в год - это ничто, ради этого не нужно идти в президенты, а просто оставить на самотек экономику. Но, если двигаться слишком быстро, необдуманно, то можно налететь на неприятности, и потом через время долго объяснять почему не выполнили то, что можно было даже относительно несложно сделать. Поэтому парламент - это один из ключевых вопросов, то есть это вопрос правильной тактики, а не стратегии", - рассуждает олигарх.

При этом Коломойский заявил, что партии "Слуга народа" не стоит объединяться по итогам парламентских выборов с бывшими регионалами. Зато стоит рассмотреть вопрос о совместных действиях с партиями Тимошенко, Гриценко и почему-то Ляшко (эта партия собрана из чистых популистов на зарплате у Ахметова).

Также Коломойский высказал слова поддержки своему давнему знакомцы Юрию Луценко, однако считает, что Зеленский не оставит этого персонажа на позиции генерального прокурора, хотя сам бы оставил: "Мое мнение - я бы оставлял, до следующей Рады точно".

Лучшим премьером Коломойский видит нынешнего главу Нафтогаза Коболева, однако не исключает, что неплохо бы вышло на позициции возможного премьер-министра у Арсена Авакова, егоолигарх считает компромиссной фигурой, которая устроит все политсилы, прошедшие в Раду. При этом Коломойский считает, что Яценюку уже ничего не светит. Как и Гройсману.

"Никакое политическое объединение никуда не пройдет. Они могут только тушками куда-то записаться. Ну Гройсман ни тушкой не пойдет, ни первым номером. Яценюк - его реноме не позволяет. Аваков - действующий министр внутренних дел, зачем ему вообще куда-то ходить. А когда вся эта история состоится, то должна быть коалиция, правильно? Аваков будет, наверняка тем человеком, который сможет сбалансировать. Минимум останется министром внутренних дел, минимум. И почему его менять, он же показал на выборах, и я надеюсь еще покажет, что никто никому не подыгрывает, а полиция - это самая важная вещь. Думаю, если бы не он, то даже не знаю, что бы Порошенко начал вытворять. Он столп стабильности государства. Единственный оставшийся, кстати. Петр Алексеевич всех покорил, только его не покорил. Армию покорил, генштаб покорил, СБУ покорил, Турчинова загнал, за счет Пашинского. Тот сидел молчал, ничего не возражал. Ну и Тимошенко не любит еще", - заявил Коломойский.

Что же касается Тимошенко, то она при определенных раскладах вполне может рассчитывать на позицию спикера от новой коалиции. Причем, партии Порошенко и бывшим регионалам в ней места не будет.