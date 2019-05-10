Порошенко наделил Грицака званием Герой Украины
Президент Порошенко продолжает "раздачу слонов" среди своего окружения. Очередным премированным стал глава СБУ Василий Грицак.
9 мая 2019 Василий Грицак был награжден высшей наградой страны - званием Героя Украины.
При этом вопрос - достоин ли глава СБУ столь высокой награды - остается открытым. Отметим, что Грицак был награжден не за какой-то особый подвиг, а по совокупности заслуг.
При этом к СБУ немало вопросов о его чистоплотности, и чистоплотности его окружения и членов семьи. Дело в том, что при руководстве Грицака СБУ кроме своих непосредственных функций оказалась замешана в многочисленных коррупционных скандалах и схемах.
Непосредственно Грицак ни в чем уличен не был, однако у его родственников вдруг подозрительно стало много денег и квартир. А у его замов - Демчины и Семочко - миллионов долларов.
В связи с этим активисты потребовали от президента Порошенко перестать раздавать награды всем подряд и не вручать Грицаку звезду Героя.