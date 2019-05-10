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Порошенко наделил Грицака званием Герой Украины

10 мая, 13:00
Порошенко награждает свою гвардию - фото 1
Порошенко награждает свою гвардию

Президент Порошенко продолжает "раздачу слонов" среди своего окружения. Очередным премированным стал глава СБУ Василий Грицак.

9 мая 2019 Василий Грицак был награжден высшей наградой страны - званием Героя Украины.

При этом вопрос - достоин ли глава СБУ столь высокой награды - остается открытым. Отметим, что Грицак был награжден не за какой-то особый подвиг, а по совокупности заслуг.

При этом к СБУ немало вопросов о его чистоплотности, и чистоплотности его окружения и членов семьи. Дело в том, что при руководстве Грицака СБУ кроме своих непосредственных функций оказалась замешана в многочисленных коррупционных скандалах и схемах.

Непосредственно Грицак ни в чем уличен не был, однако у его родственников вдруг подозрительно стало много денег и квартир. А у его замов - Демчины и Семочко - миллионов долларов.

В связи с этим активисты потребовали от президента Порошенко перестать раздавать награды всем подряд и не вручать Грицаку звезду Героя.

 

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Петр Порошенко Василий Грицак СБУ Герой Украины Новости Украина
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