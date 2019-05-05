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Порошенко пристроил на хлебную должность куратора порохоботов

05 мая, 18:56
Горковенко по квоте Порошенко пробился в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания - фото 1
Горковенко по квоте Порошенко пробился в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания

На смену одиозному главе Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрию Артеменко пришел не менее одиозный мужчина - Владимир Горковенко.

Указ о назначении Владимира Горковенко подписал президент Порошенко в эти выходные, видимо, надеясь на то, что этот ход пройдет незаметно на фоне праздников.

Глава Нацсовета по ТВ ушел в отставку

Опасения президента не напрасны. Дело в том, что Горковенко прежде занимал неприметную должность в Администрации президента, он был заведующим отделом Главного департамента информационной политики. В его зоне ответственности были так называемые "порохоботы" - профессиональные любители Порошенко, а также информкиллеры его оппонентов.

Как написал у себя на фейсбуке гражданский активист Алексей Гриценко, именно Горковенко планировал и координировал информационные атаки на критиков и конкурентов президента.

Алексей Гриценко, чей отец - Анатолий Гриценко - одним из первых попал под каток "порохоботов" в рамках отработки президентской кампании, так прокомментировал назначение Горковенко: «Хорошо поработал - получил должность. Моя семья очень почувствовала его «работу». Также это почувствовала семья новоизбранного президента, а также команда ЮВТ и других. Мне кажется, это дело чести для журналистов и политиков не допустить присутствия в медиа-пространстве этого подонка в дальнейшем. Рано или поздно все участники процесса информкилерства заговорят и все узнают правду, как это уже произошло с Facebook, который раскрыл расходы на заказные материалы в сети".

Хотя, как мы знаем, "порохоботы" и черный пиар Порошенко избраться на второй срок не особо помогли, он, как те Ланнистеры, решил платить долги, а потому бывший депутат от БЮТ, который в новой Администрации вряд ли бы остался, и был пристроен в Нацраду по вопросам телевидения и радиовещания. И это не просто синекура - все-таки парламентские выборы не за горами, а там любые мелочи могут пригодиться.

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Петр Порошенко Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Администрация Президента Новости Украина
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