Президент предложил Зеленскому союз

21:20 30 апреля,

Порошенко предложил Зеленскому союз против России

Петр Порошенко предложил Зеленскому объединить усилия против агрессии России.

Видео с текстом обращения он выложил в Facebook.

Нынешний гарант поздравил Зеленского с победой и предложил свою помощь в борьбе с агрессором.

" Путин готовит обоснование для военной агрессии под предлогом якобы защиты прав граждан России. Российская Федерация заслуживает на существенное ужесточение санкций против нее. Этот вопрос будет главным, чему посвящу последние недели своих президентских полномочий. Но продолжить и завершить решение этой проблемы - это уже ответственность нового президента. Поэтому считаю, что мы должны скоординировать наши усилия", - заявил гарант.

Интересно, что Зеленский ранее заявлял о том, что и для Порошенко всегда найдется работа….если этого захочет народ. Ну и намеки на уголовные дела против друзей Петра Алексеевича тоже имели место быть. А вот что из всего этого выйдет – покажет история.