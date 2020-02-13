Зеленский против особого статуса Донбасса в Конституции – Корниенко

Зеленский против особого статуса Донбасса в Конституции– Корниенко

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против внесения в Конституцию статьи об особом статусе Донбасса.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Наша позиция и позиция президента Владимира Зеленского – особый статус в Конституцию не вписывать. И оба проекта закона (первого варианта и доработанного, а позже отозванного о внесении изменений в Конституцию по децентрализации – прим. ред.) были без какого-либо "особого статуса", - отметил политик.

Напомним, 29 октября 2019 г., согласно ранее подписанной формуле Штайнмайера, ВСУ отступили с позиций в районе Золотое. 9 ноября начался отвод войск у Петровское Луганской области. Несмотря на действия украинской стороны.

12 декабря 2019 г. депутаты ВРУ продлили действие закона об "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

На данный момент президент Украины Владимир Зеленский и новоназначенный глава ОПУ Андрей Ермак продолжают убеждать общественность в скором проведении местных выборов на территории Донбасса. Каким образом это удастся осуществить – неизвестно.

Украинская сторона неоднократно подчеркивала, что никакие выборы невозможны до полного вывода оккупационных войск, в то время как Россия все еще продолжает настаивать на "автономии" Донбасса.