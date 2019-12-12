Нормандский формат Пожар в Одессе Владимир Зеленский война на Донбассе

Рада продлила закон об особом статусе Донбасса

14:00
Нардепы продлили особый статус ОРДиЛО - фото 1
Нардепы продлили особый статус ОРДиЛО

Днем в четверг, 12 декабря, народные депутаты большинством голосов решили еще на год пролонгировать действие закона об "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Сделали это представители монокоалиции при поддержке "ОПЗЖ", "Европейской солидарности", парламентских групп "За будущее", "Доверие" и внефракционных парламентариев.

В Раду внесли законопроект об особом статусе Донбасса

Согласно информации, опубликованной на сайте ВР, за основу и в целом за правки к закону проголосовали 320 народных избранников. Еще 22 не голосовали и 19 - воздержались. 20 человек решили, что продлевать особый статус Донбасса не следует.

Рада продлила закон об особом статусе Донбасса - фото 192681

В тексте законопроекта, который внес в Раду глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, скаазано, что ВР постановляет: "В статье 1 Закона Украины" Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей "(Ведомости Верховной Рады Украины, 2014, № 45, ст. 2043) цифры "2019" заменить цифрами "2020".

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

В целом, ничего нового пролонгация закона для Украины не обозначает. Особый порядок местного самоуправления на территориях, которые сейчас находятся под российским гнетом, прописан в Минских соглашениях.

Сам же факт продления, а не создания нового закона, говорит о том, что Зеленский с Путиным об окончании войны не договорился. Правда, в рамках Нормандского формата, главарь России сумел выбить для себя значительные козыри и преференции.

Напомним, кроме обмена пленными встречу "нормандской четверки" назвать успешной нельзя ни по одному из пунктов. А с учетом захвата боевикам Станицы Луганской и непрекращающихся обстрелов со стороны агрессора, можно и вовсе прийти к выводу, что Украина получила очередной виток войны в обмен на уступки для оккупантов.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
закон Давид Арахамия Верховна Рада Владимир Путин Владимир Зеленский война на Донбассе ДНР "ЛНР" терроризм Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета – ФОТО - фото 1
Полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета – ФОТО
15:41
Титушки сорвали сессию горсовета Львова - фото 1
Выбили двери и разбили окна: неизвестные ворвались на сессию Львовского горсовета
15:00
Спасатели нашли тела всех пропавших без вести в одесском пожаре - фото 1
Все погибли: количество жертв пожара в Одессе увеличилось до 16
11:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Мероприятие для галочки - фото 1
Новая одесская трагедия: Кто виноват в пожаре в колледже
09 декабря, 12:21
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
06 декабря, 11:20
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
01 декабря, 17:00
Загрузка...