Рада продлила закон об особом статусе Донбасса

Нардепы продлили особый статус ОРДиЛО

Днем в четверг, 12 декабря, народные депутаты большинством голосов решили еще на год пролонгировать действие закона об "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Сделали это представители монокоалиции при поддержке "ОПЗЖ", "Европейской солидарности", парламентских групп "За будущее", "Доверие" и внефракционных парламентариев.

Согласно информации, опубликованной на сайте ВР, за основу и в целом за правки к закону проголосовали 320 народных избранников. Еще 22 не голосовали и 19 - воздержались. 20 человек решили, что продлевать особый статус Донбасса не следует.

В тексте законопроекта, который внес в Раду глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, скаазано, что ВР постановляет: "В статье 1 Закона Украины" Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей "(Ведомости Верховной Рады Украины, 2014, № 45, ст. 2043) цифры "2019" заменить цифрами "2020".

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

В целом, ничего нового пролонгация закона для Украины не обозначает. Особый порядок местного самоуправления на территориях, которые сейчас находятся под российским гнетом, прописан в Минских соглашениях.

Сам же факт продления, а не создания нового закона, говорит о том, что Зеленский с Путиным об окончании войны не договорился. Правда, в рамках Нормандского формата, главарь России сумел выбить для себя значительные козыри и преференции.

Напомним, кроме обмена пленными встречу "нормандской четверки" назвать успешной нельзя ни по одному из пунктов. А с учетом захвата боевикам Станицы Луганской и непрекращающихся обстрелов со стороны агрессора, можно и вовсе прийти к выводу, что Украина получила очередной виток войны в обмен на уступки для оккупантов.