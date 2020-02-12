Андрей Ермак назвал свои главные задачи в ОПУ

Андрей Ермак назвал свои главные задачи в ОПУ

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал первоочередные задачи на своем посту.

Об этом политик рассказал на брифинге 12 февраля.

"Сегодня для ОП одним из приоритетов является прекращение войны на Донбассе. Поэтому это направление остается приоритетным. Внешнеполитические направления, безусловно останутся в моем внимании. Я буду заниматься ими тоже", - заявил Ермак.

Также новый глава ОПУ подчеркнул, что другим важным направлением для него является региональная политика.

"Одним из направлений, очень важным, будет региональная политика. Мы будем еще более эффективно работать с губернаторами. Команда губернаторов практически уже сформирована. Это молодые профессиональные люди, они имеют конкретные задачи. Задача ОП, чтобы результаты реформ, труда, почувствовал каждый гражданин", - отметил глава Офиса президента.

Напомним, 11 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Его место занял Андрей Ермак.

О причинах перестановок в ОПУ пока ничего неизвестно. Предположительно, увольнение Богдана связано с расколом в среде Команды Зе. Ранее мы писали, что в январе 2020 г. тогдашний глава Офиса президента сильно повздорил с Андреем Ермаком. Почему? Ответ узнаете по ссылке.