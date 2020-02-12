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Андрей Ермак назвал свои главные задачи в ОПУ

11:20
Андрей Ермак назвал свои главные задачи в ОПУ - фото 1
Андрей Ермак назвал свои главные задачи в ОПУ

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал первоочередные задачи на своем посту.

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Об этом политик рассказал на брифинге 12 февраля.

"Сегодня для ОП одним из приоритетов является прекращение войны на Донбассе. Поэтому это направление остается приоритетным. Внешнеполитические направления, безусловно останутся в моем внимании. Я буду заниматься ими тоже", - заявил Ермак.

Также новый глава ОПУ подчеркнул, что другим важным направлением для него является региональная политика.

"Одним из направлений, очень важным, будет региональная политика. Мы будем еще более эффективно работать с губернаторами. Команда губернаторов практически уже сформирована. Это молодые профессиональные люди, они имеют конкретные задачи. Задача ОП, чтобы результаты реформ, труда, почувствовал каждый гражданин", - отметил глава Офиса президента.

Напомним, 11 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Его место занял Андрей Ермак.

О причинах перестановок в ОПУ пока ничего неизвестно. Предположительно, увольнение Богдана связано с расколом в среде Команды Зе. Ранее мы писали, что в январе 2020 г. тогдашний глава Офиса президента сильно повздорил с Андреем Ермаком. Почему? Ответ узнаете по ссылке.

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Андрей Ермак Офис Президента Новости Украина
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