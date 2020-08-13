Зеленский призвал украинцев не ездить в Беларусь

Зеленский призвал украинцев не ездить в Беларусь

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не ездить в Беларусь.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Я бы сейчас советовал украинцам воздержаться от поездок в Беларусь, пока не установится какая-то более-менее стабильная ситуация", - сказал глава государства.

Как уточнил политик, в Минске сложилась "сложная и нестабильная ситуация", поэтому местной власти необходимо "наладить диалог с собственным обществом".

На вопрос журналистов, повлияет ли ситуация в стране на запланированное заседание ТКГ 18 августа, политик не смог предоставить точный ответ, отметив лишь, что встреча сторон состоится несмотря на бушующие протесты.

Что было ранее?

9 августа после выборов президента всю Беларусь охватили массовые протесты. Они продолжаются до сих пор.

12 августа МИД Украины сообщил об освобождении 9 граждан нашей страны, принявших участие в протестах.

13 августа стало известно о задержании еще двух украинцев. Их местонахождение неизвестно до сих пор. В связи с арестом наших соотечественников МИД Украины направил в РБ две ноты протеста.