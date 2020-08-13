Владимир Зеленский Взрыв в Бейруте Светлана Тихановская Игорь Коломойский Карантин в Украине Беларусь война на Донбассе Досье

Зеленский призвал украинцев не ездить в Беларусь

13:48
Зеленский призвал украинцев не ездить в Беларусь - фото 1
Зеленский призвал украинцев не ездить в Беларусь

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не ездить в Беларусь.

МИД Украины сообщил, когда отреагирует на выборы в Беларуси

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Я бы сейчас советовал украинцам воздержаться от поездок в Беларусь, пока не установится какая-то более-менее стабильная ситуация", - сказал глава государства.

Как уточнил политик, в Минске сложилась "сложная и нестабильная ситуация", поэтому местной власти необходимо "наладить диалог с собственным обществом".

На вопрос журналистов, повлияет ли ситуация в стране на запланированное заседание ТКГ 18 августа, политик не смог предоставить точный ответ, отметив лишь, что встреча сторон состоится несмотря на бушующие протесты.

Что было ранее?

9 августа после выборов президента всю Беларусь охватили массовые протесты. Они продолжаются до сих пор.

12 августа МИД Украины сообщил об освобождении 9 граждан нашей страны, принявших участие в протестах.

13 августа стало известно о задержании еще двух украинцев. Их местонахождение неизвестно до сих пор. В связи с арестом наших соотечественников МИД Украины направил в РБ две ноты протеста.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Беларусь Владимир Зеленский украинцы Новости Украина
Украинская правда
Другое на тему
Новый обмен пленными: Украина передала списки ОБСЕ - фото 1
Новый обмен пленными: Украина передала списки ОБСЕ
13:03
В Беларуси задержали двух украинцев: Их местонахождение неизвестно - фото 1
В Беларуси задержали двух украинцев: Их местонахождение неизвестно
11:26
Украина побила очередной рекорд по COVID-19 - фото 1
Украина побила очередной антирекорд по COVID-19
09:44
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
31 июля, 21:30
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50