Протесты в Беларуси: МИД рассказал о пострадавших украинцах

Протесты в Беларуси: МИД рассказал о пострадавших украинцах

Отечественный МИД рассказал об украинцах, пострадавших во время протестов в Беларуси.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на ответ Министерства иностранных дел Украины.

"По информации посольства Украины в Беларуси, по состоянию на 9:00 12 августа известно о факте избиения украинского фотокорреспондента агентства Associated Press, которого с незначительными медицинскими повреждениями доставили в одно из медицинских учреждений. После оказания помощи, в тот же день он был выписан. в посольство не обращался", - говорится в ответе МИД.

Как уточняет источник, посольство Украины в Беларуси также получило сообщение о задержании в Витебске 9 украинцев в связи с "административными правонарушениями". Позже наши сограждане были отпущены на свободу.

Что было ранее? 9 августа после выборов президента всю Беларусь охватили массовые протесты. В ответ власти стянули силовиков и применили против митингующих светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы и травматическое оружие. В результате столкновений пострадали сотни человек, 3 тысячи были задержаны. 10 августа беларусы продолжили сопротивление. Как и сутками ранее, местные правоохранители попытались кинуть против протестующих весь возможный арсенал спецсредств. Кроме ОМОНа, власти Беларуси задействовали военных и спецназ. В ответ митингующие перешли к более активным действиям, чем ранее: перекрывали дороги машинами, строили баррикады, отбивали задержанных, запускали фейерверки в противников.

https://beztabu.net/novosti_t4952 https://beztabu.net/novosti_t4952

Что было ранее?

9 августа после выборов президента всю Беларусь охватили массовые протесты. В ответ власти стянули силовиков и применили против митингующих светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы и травматическое оружие. В результате столкновений пострадали сотни человек, 3 тысячи были задержаны.

10 августа беларусы продолжили сопротивление. Как и сутками ранее, местные правоохранители попытались кинуть против протестующих весь возможный арсенал спецсредств. Кроме ОМОНа, власти Беларуси задействовали военных и спецназ. В ответ митингующие перешли к более активным действиям, чем ранее: перекрывали дороги машинами, строили баррикады, отбивали задержанных, запускали фейерверки в противников.

11 августа протесты в Беларуси перешли в новую фазу. Митингующие, стараясь не сливаться в толпу, организовались в мелкие группы и с помощью подручных средств продолжили сопротивление. На их действия последовал незамедлительный ответ: силовики таранили машины, заблокировавшие проезд, хватали и избивали случайных прохожих, противозаконно использовали кареты "скорой помощи".