МИД Украины сообщил, когда отреагирует на выборы в Беларуси

МИД Украины сообщил, когда отреагирует на выборы в Беларуси

В четверг, 13 августа, глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, когда Украина отреагирует на президентские выборы в Беларуси.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Официальные результаты выборов президента Беларуси еще не объявлены. После того, как белорусская Центральная избирательная комиссия их официально объявит, мы будем принимать решение о том, как реагировать на этот факт", - заявил дипломат.

Почему Киев прямо не осуждает политику Лукашенко?

После начала протестов в Беларуси Киев занял выжидательную позицию, лишь в общих чертах осудив насилие. Таким образом Банковая стремится не испортить отношения ни с Александром Лукашенко, ни с белорусской оппозицией, которую поддерживает значительная часть украинского общества.

И это вполне закономерно, поскольку обе стороны конфликта имеют определенные шансы на победу. Поспешная ставка Украины на одну из них в будущем может быть чревата ухудшением отношений с Беларусью. А вот чьей именно будет РБ, - "Бацьки" или его противников, - это уже совершенно другой вопрос.

Что было ранее?

9 августа после выборов президента всю Беларусь охватили массовые протесты. Они продолжаются до сих пор.

12 августа МИД Украины сообщил об освобождении 9 граждан нашей страны, принявших участие в протестах.

13 августа стало известно о задержании еще двух украинцев. Их местонахождение неизвестно до сих пор. В связи с арестом наших соотечественников МИД Украины направил в РБ две ноты протеста.