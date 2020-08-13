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МИД Украины сообщил, когда отреагирует на выборы в Беларуси

12:39
МИД Украины сообщил, когда отреагирует на выборы в Беларуси - фото 1
МИД Украины сообщил, когда отреагирует на выборы в Беларуси

В четверг, 13 августа, глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, когда Украина отреагирует на президентские выборы в Беларуси.

Милиция Беларуси обстреляла протестующих из боевого оружия, есть пострадавшие

Об этом сообщает "Укринформ".

"Официальные результаты выборов президента Беларуси еще не объявлены. После того, как белорусская Центральная избирательная комиссия их официально объявит, мы будем принимать решение о том, как реагировать на этот факт", - заявил дипломат.

Почему Киев прямо не осуждает политику Лукашенко?

После начала протестов в Беларуси Киев занял выжидательную позицию, лишь в общих чертах осудив насилие. Таким образом Банковая стремится не испортить отношения ни с Александром Лукашенко, ни с белорусской оппозицией, которую поддерживает значительная часть украинского общества.

И это вполне закономерно, поскольку обе стороны конфликта имеют определенные шансы на победу. Поспешная ставка Украины на одну из них в будущем может быть чревата ухудшением отношений с Беларусью. А вот чьей именно будет РБ, - "Бацьки" или его противников, - это уже совершенно другой вопрос.

Что было ранее?

9 августа после выборов президента всю Беларусь охватили массовые протесты. Они продолжаются до сих пор.

12 августа МИД Украины сообщил об освобождении 9 граждан нашей страны, принявших участие в протестах.

13 августа стало известно о задержании еще двух украинцев. Их местонахождение неизвестно до сих пор. В связи с арестом наших соотечественников МИД Украины направил в РБ две ноты протеста.

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Беларусь МИД Украины Дмитрий Кулеба Новости Украина
Укринформ
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