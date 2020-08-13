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В Беларуси задержали двух украинцев: Их местонахождение неизвестно

11:26
В Беларуси задержали двух украинцев: Их местонахождение неизвестно - фото 1
В Беларуси задержали двух украинцев: Их местонахождение неизвестно

Белорусские силовики задержали двух граждан Украины. Их местонахождение неизвестно до сих пор.

Милиция Беларуси обстреляла протестующих из боевого оружия, есть пострадавшие

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По словам министра, следственные органы РБ открыли уголовное производство на двух граждан Украины за "массовые беспорядки". Им грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

В поисках задержанных украинский консул посетил два СИЗО в Беларуси, однако их следов он так и не обнаружил. На данный момент дипломат продолжает розыск наших соотечественников.

Примечание: В связи с ухудшением общественно-политической ситуации в Беларуси, отечественный МИД настоятельно рекомендует украинцам не въезжать на территорию страны.

Что было ранее?

9 августа после выборов президента всю Беларусь охватили массовые протесты. Они продолжаются до сих пор.

12 августа МИД Украины сообщил об освобождении 9 граждан нашей страны, принявших участие в протестах.

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Громадське
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