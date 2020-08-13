Протесты в Беларуси, день четвертый: Кратко о главном – ФОТО, ВИДЕО

Протесты в Беларуси, день четвертый: Кратко о главном – ФОТО, ВИДЕО

В среду, 12 августа, в Беларуси продолжились антиправительственные протесты. Кратко рассказываем вам о самом главном.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на белорусские СМИ.

Четвертый день протестов выдался куда менее жарким, чем предыдущие: жесткие массовые противостояния между митингующими и силовиками почти не наблюдались, информация о серьезно раненых и погибших пока что отсутствует.

Однако выдыхать противникам "Бацьки" пока что рановато: силовики по прежнему проводят задержания несогласных, используя против них спецсредства (светошумовые гранаты, травматическое оружие, дубинки и пр.) и применяют насилие в отношении задержанных.

Изменился ли протест против силовиков?

Да, изменился.

Во-первых, в Беларуси активизировалась "прекрасная" часть гражданского общества. Во многих городах страны женщины, преимущественно в белых нарядах и с цветами, образовали живые цепи. Таким образом митингующие выразили свой протест против насилия "правоохранителей". Как и ожидалось, не обошлось без задержаний;

Во-вторых, сеть заполонили видеообращения бывших силовиков с призывом прекратить войну против собственного народа.

Их слова сопровождались демонстративным уничтожением/выбрасыванием униформы.

Аналогичное "нет" властям сказали и многие работники государственных СМИ Беларуси, написавшие заявления об увольнении.