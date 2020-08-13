Протесты в Беларуси, день четвертый: Кратко о главном – ФОТО, ВИДЕО
В среду, 12 августа, в Беларуси продолжились антиправительственные протесты. Кратко рассказываем вам о самом главном.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на белорусские СМИ.
Четвертый день протестов выдался куда менее жарким, чем предыдущие: жесткие массовые противостояния между митингующими и силовиками почти не наблюдались, информация о серьезно раненых и погибших пока что отсутствует.
Однако выдыхать противникам "Бацьки" пока что рановато: силовики по прежнему проводят задержания несогласных, используя против них спецсредства (светошумовые гранаты, травматическое оружие, дубинки и пр.) и применяют насилие в отношении задержанных.
Изменился ли протест против силовиков?
Да, изменился.
Во-первых, в Беларуси активизировалась "прекрасная" часть гражданского общества. Во многих городах страны женщины, преимущественно в белых нарядах и с цветами, образовали живые цепи. Таким образом митингующие выразили свой протест против насилия "правоохранителей". Как и ожидалось, не обошлось без задержаний;
Во-вторых, сеть заполонили видеообращения бывших силовиков с призывом прекратить войну против собственного народа.
Их слова сопровождались демонстративным уничтожением/выбрасыванием униформы.
Аналогичное "нет" властям сказали и многие работники государственных СМИ Беларуси, написавшие заявления об увольнении.
Что было ранее?
9 августа после выборов президента всю Беларусь охватили массовые протесты. В ответ власти стянули силовиков и применили против митингующих светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы и травматическое оружие. В результате столкновений пострадали сотни человек, 3 тысячи были задержаны.
10 августа беларусы продолжили сопротивление. Как и сутками ранее, местные правоохранители попытались кинуть против протестующих весь возможный арсенал спецсредств. Кроме ОМОНа, власти Беларуси задействовали военных и спецназ. В ответ митингующие перешли к более активным действиям, чем ранее: перекрывали дороги машинами, строили баррикады, отбивали задержанных, запускали фейерверки в противников.
11 августа протесты в Беларуси перешли в новую фазу. Митингующие, стараясь не сливаться в толпу, организовались в мелкие группы и с помощью подручных средств продолжили сопротивление. На их действия последовал незамедлительный ответ: силовики применяли боевое оружие, таранили машины, заблокировавшие проезд, хватали и избивали случайных прохожих, противозаконно использовали кареты "скорой помощи".