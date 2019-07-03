Зеленский "отменил" парад ко Дню Независимости

Зеленский пока не собирается проводить парад ко Дню Независимости-2019

Шестой президент Украины так увлекся политическими противостояниями, поеданием шаурмы и раздачей интервью в спортзалах, что не нашел времени на подписание указа о плане мероприятий по случаю годовщины Независимости страны.

В ответе на запрос общественной организации "Рух ветеранів АТО" из переименованной Администрации президента сказано, что по состоянию на 2 июля Зеленский не издавал указов о проведении такого государственного праздника, как День Независимости.

И хотя чиновники, де-факто, не написали о том, что парада войск не будет, шансов на его проведение после того, как президент, возможно, оторвется от дел насущных, уже не остается. Поскольку такая вещь как парад требует раннего проведения дополнительных закупок со стороны министерства обороны, выделения питания, экипировки и прочего имущества для репетиций.

Впрочем, возможно, Зе планирует провести какой-то аналог парада в куда меньших масштабах, чем это делал Петр Порошенко, но ветераны по этому поводу выказывают серьезные сомнения.

Так, популярный блогер и участнико войны на Донбассе Мартин Брест, выложивший на своей странице в Facebook ответку из вотчины Богдана, написал, что 24 августа на Крещатике собираются установить сцену "чтоб никому не пришло в голову провести свой парад".

Напомним, парад войск ко Дню Независимости стал обязательным атрубитом государственного праздника. Начиная с 2014-го года, когда адекватные украинцы в полной мере ощутили важность армии, по указу Петра Порошенко по Крещатику с гордостью маршировали защитники страны. Но теперь, судя по всему, этому не бывать.