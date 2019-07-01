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Богдан выступил за русский язык на Донбассе. Что творится?

11:36
Богдан выступил за русский язык на Донбассе. Что творится? - фото 1

Глава Офиса президента Андрей Богдан выступил за официализацию русского языка на Донбассе.

Пишем по-новому: Кабмин изменил украинский язык

Об этом политик заявил в интервью СМИ.

"Мы можем Донецкой и Луганской области разрешить разговаривать на русском языке, если у нас начнется мир в стране? Ставим вопрос – "да/нет". Если можем, тогда Донецк и Луганск общаются на русском языке", - отметил Богдан.

И тут же "оправдал" свои слова.

"Давайте еще угробим пятнадцать тысяч наших граждан в войне?", - добавил он.

Отметим, что языковой вопрос стоит острым ребром в нашей политике уже очень давно. Этой весной Рада поставила окончательную точку в споре, приняв закон о защите украинского языка. Юрий Бойко с Ко попытался оспорить решение парламента, но у них ничего не получилось.

Позже споры возникли по другому вопросу – реформы украинского правописания. Дело даже дошло до суда. Однако тот все еще медлит с вердиктом.

Интересно, что сам президент Владимир Зеленский достаточно дипломатично относится к этой проблеме. Ранее он заявлял, что украинский язык стоит поддерживать, но лишь пряником, а не кнутом.

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Андрей Богдан Администрация Президента украинский язык русский язык Донбасс Новости Украина
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