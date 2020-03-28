Зеленский назначил новых глав ВСУ и ООС: Кто они?

Зеленский назначил новых глав ВСУ и ООС: Кто они?

В пятницу, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский назначил новых глав ВСУ и ООС.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на указы главы государства.

"Назначить Наева Сергея Ивановича командующим объединенных сил Вооруженных Сил Украины", "Назначить Корнийчука Сергея Петровича начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины", - говорится в указах президента Украины.

Для справки

Сергей Наев (род. 1970 г.) – генерал-лейтенант ВСУ. Родился в Винницкой области. В 1991 г. окончил Московское высшее военное командное училище. В этом же году был отправлен в ФРГ. В 1993 г. поступил на службу в ВСУ. В последующие годы служил в Западном и Южном оперативном командовании. В 2007-2014 гг. занимал разные должности в 13-м армейском корпусе Сухопутных войск. В 2014 г. принимал участие в боях за Донецкий аэропорт. В 2015 возглавил штаб оперативного командования "Юг", в 2017-2019 гг. – глава оперативного командования "Восток". С марта 2018 г – замглавы Генерального штаба Украины. В 2018-2019 гг. – командующий ООС.

Сергей Наев

Сергей Корнийчук – генерал-лейтенант ВСУ. В 2014 г. глава оперативного управления оперативного управления Юг. До 2015 г. исполнял обязанности начальника Вооружения Вооруженных Сил Украины. С мая 2019 г. – первый замглавы Генштаба ВСУ.

Сергей Корнийчук

Напомним, ВСУ попросили помощи у НАТО в борьбе с COVID-19.