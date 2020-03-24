ВСУ попросили помощи у НАТО в борьбе с COVID-19

ВСУ попросили помощи у НАТО в борьбе с COVID-19

Министерство обороны Украины запросило помощь у НАТО для борьбы с пандемией COVID-19.

Об этом сообщает новостной портал альянса.

"Для упреждения распространения вируса в военных подразделениях Вооруженных сил Украины, EADRCC ( Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия - прим. ред.) попросил международных партнеров оказать помощь Министерству обороны Украины в поставках гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

Напомним, в связи с пандемией COVID-19, Минобороны пересмотрело сроки демобилизации солдат срочной службы и весеннего призыва. Во время карантина "военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны продолжать работу по военно-учетным документам и организовать противоэпидемические мероприятия".