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ВСУ попросили помощи у НАТО в борьбе с COVID-19

10:40
ВСУ попросили помощи у НАТО в борьбе с COVID-19 - фото 1
ВСУ попросили помощи у НАТО в борьбе с COVID-19

Министерство обороны Украины запросило помощь у НАТО для борьбы с пандемией COVID-19.

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Об этом сообщает новостной портал альянса.

"Для упреждения распространения вируса в военных подразделениях Вооруженных сил Украины, EADRCC ( Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия - прим. ред.) попросил международных партнеров оказать помощь Министерству обороны Украины в поставках гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

Напомним, в связи с пандемией COVID-19, Минобороны пересмотрело сроки демобилизации солдат срочной службы и весеннего призыва. Во время карантина "военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны продолжать работу по военно-учетным документам и организовать противоэпидемические мероприятия".

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