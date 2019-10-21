Зеленский назначил подчиненного Авакова в СНБО. Кто он?
В понедельник, 21 октября, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового замглавы СНБО. Им стал Сергей Демедюк.
Об этом сообщается на сайте ОП.
"Назначить Демедюка Сергея Васильевича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе.
Отметим, что ранее Сергей Демедюк возглавлял Киберполицию Украины, однако в 2019 г. он уступил свой пост Александру Гринчаку.
Напомним, 30 сентября 2019 г. Владимир Зеленский уволил главу СНБО Александра Данилюка ; на того будто бы оказывал давление глава Офиса Президента Андрей Богдан.
Сергей Демедюк
15 октября президент Украины обновил Совет, введя в его состав трех чиновников. В их числе был и новый секретарь СНБО Алексей Данилов.
Отметим, что примерно в это же время значительные перестановки прошли и в другом органе - Нацполиции. Больше об этом читайте здесь.