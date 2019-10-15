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Зеленский ввел в СНБО своего крымского соседа, луганского бизнесмена и разведчика

19:00
Зеленский провел кадровые перестановки в СНБО - фото 1
Зеленский провел кадровые перестановки в СНБО

Во вторник, 15 октября, президент Украины подписал указ об изменении состава Совета национальной безопасности и обороны. Связано это с увольнением Александра Данилюка и необходимостью включения в ведомство поставленных Зеленским на ключевые должности персонажей.

Согласно опубликованному на сайте главы государства документу, которому присвоен номер 752/2019, Зеленский решил внедрить в состав СНБО троих чиновников.

Зеленский поставил экс-мэра Луганска новым секретарем СНБО

Так, в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины ввели нового секретаря института Алексея Данилова, замглавы СБУ - начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Владислава Бухарева и главу Службы внешней разведки Валерия Евдокимова.

Первый является протеже руководителя "Квартал-концерта" Максима Ткаченко, второй - награжденным ФСБ соседом Зеленского по крымской вилле и мужем сценаристки "квартала". Евдокимов же ранее был начальником управления информации администрации Государственной пограничной службы, а его о связи с артистами пока ничего неизвестно.

 

Отдельным пунктом указа лидер Зе команды лишил Александра Данилюка права присутствовать на засединиях СНБО:

"Вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А. Данилюка".

Зеленский ввел в СНБО своего крымского соседа, луганского бизнесмена и разведчика - фото 189639

Грядут ли новые изменения в составе СНБО, неизвестно. По некоторым данным, на должность в Совете претендует глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.

Напомним, недавно Александр Данилюк написал заявление о своей отставке, пояснив это подковерными играми среди новых власть имущих. Его, дескать, возмутили попытки правительства и главы государства договориться с Коломойским по поводу "ПриватБанка", а также другие подходы "Слуг народа" к реформированию страны.

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