Данилюк раскритиковал Зеленского за договорняки с Коломойским: Украину бросят кредиторы

Данилюк сбежал из Зе команды, опасаясь мести Коломойского

Сбежавший от команды Зе экс-секретарь СНБО дал понять, из-за чего решил уволиться с должности, отказаться от работы в рядах новой власти, а также обрисовал совсем не радужные перспективы экономики нашей страны.

В интервью ВВС бывший министр финансов, при котором государство национализировало "ПриватБанк", заявил о том, что основные риски, связанные с международным сотрудничеством, связаны именно с отобранным финансовым учреждением и намерениями Зеленского вернуть его Коломойскому.

По словам Данилюка, национализация показала, что государство может бороться с олигархом, с махинациями по выведению из "Привата" миллиардов долларов. А теперь прецедент, показавший всем мировым инвесторам, что в Украину можно вливать деньги, может быть разрушен.

- Если сейчас ситуация меняется, если теперь идут на уступки тем, кто вывел из Украины деньги, а государство, национализировав банк, вложило 5,5 млрд долларов средств налогоплательщиков - любая компенсация будет иметь несколько последствий, - спрогнозировал Данилюк. - Расходы на это составят 2 миллиарда долларов. Инвесторы поймут, что Украина уже не в состоянии заниматься деолигархизацией, а МВФ скажет: "Увидимся в следующий раз, когда вы покажете, что вы снова серьезные".

Дальнейшее, как говорит экс-секретарь СНБО, будет напоминать снежный ком, который приведет к схлопыванию экономики.

Толчком же к отставке для Данилюка стали обыски в "ПриватБанке", поджоги дома и машин семьи Гонтаревой, а также победы Коломойского в судах.