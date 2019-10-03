Зеленский поставил экс-мэра Луганска новым секретарем СНБО

Данилов возглавил СНБО

В четверг, 3 октября, в Зе команде на скорую руку подыскали замену ушедшему из-за непоняток в рядах новой власти Александру Данилюку. Секретарем СНБО стал враг Ефремова и скандальный бизнесмен из Луганска Алексей Данилов.

О повышении заместителя секретаря СНБО до главы ведомства гласит указ, подписанный сегодня президентом Украины.

На сайте главы государства опубликовали документ о кадровых перестановках в Совете национальной безопасности и обороны.

"Назначить Данилова Алексея Мячеславовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в указе №733/2019

Данилов известен тем, что пробился в мэры Луганска в 90-х, когда вышел на рынок со своими демпингующими магазинами, из-за чего получил всенародную любовь. Впрочем, мутить свои дела бизнесмен решил без согласования с королем области Ефремовым, а посему был низложен и спасался бегством в Киеве.

Несколько лет политик тыкался по разным партиям, был нардепом, но серьезных успехов не достиг аж до 2019-го.

Когда Зе-команда пришла к власти, за него замолвил словечко луганский знакомый Максим Ткаченко - руководитель "Квартал-концерта", который пробился в Раду по списку "Слуги народа". Именно с подачи соратника Зеленского Данилов вновь оказался у власти, став сначала заместителем Данилюка, а теперь еще и секретарем СНБО. Судя по всему, его посчитали в окружении президента человеком, который не будет сбегать из-за несогласия с действиями главы государства и других чиновников.