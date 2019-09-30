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Первый пошел: Зеленский уволил Данилюка

17:03
Данилюк и президент на учениях Нацгвардии в понедельник, 30 сентября - фото 1
Данилюк и президент на учениях Нацгвардии в понедельник, 30 сентября

В понедельник, 30 сентября, президент Зеленский удовлетворил желание главы СНБО Александра Данилюка об отставке.

"Уволить Данилюка Александра Александровича от должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе президента №724/2019, датированном 30 сентября 2019. Александр Данилюк внезапно для всех написал заявление об отставке в пятницу, 27 сентября, когда президент Зеленский был в США на 74 генассамблее ООН.

Данилюк утаил сотни тысяч. Раскрыты детали

Такой шаг стал одной из главных тем и породил кучу домыслов - от банальных обвинений в коррупции до конспирологии в стиле зачистки партии Сороса в окружении президента.

Наиболее же вероятной и прозаичной видится обида за то, что Данилюка, который очень сильно помог Зеленскому в ходе избирательной кампании и "свел" в мировой элитой, после победы комика на выборах задвинули на второй план, отправив на почетную, но не особо влиятельную должность - СНБО. Таким образом Александр Данилюк оказался в стороне от центра принятия решения и проиграл аппаратную борьбу главе Офиса президента Андрею Богдану. Собственно, по этой причине Данилюка не взяли в Нью-Йорк.

Первый пошел: Зеленский уволил Данилюка - фото 188714

Данилюк репетирует сценку "одиночество в толпе" / Пресс-служба президента

Так или иначе, отставка Данилюка - первая среди топов команде Зе, приведшей юмориста к власти.

Отметим, что сегодня Зеленский был на учениях Нацгвардии в Киевской области и Данилюк сопровождал Верховного главнокомандующего, однако держался в стороне и старался не попадать в кадр.

Также стоит добавить, что Данилюк - уже второй топ-чиновник с уже легендарного фото из Варшавы, потерявший работу в сентября 2019. Первым был советник президента США по нацбезопасности - Джон Болтон.

 
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Александр Данилюк Владимир Зеленский Андрей Богдан Новости Политика
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