Зарплату Авакова урезали в три раза - ФОТОФАКТ

Зарплату Авакова урезали в три раза - ФОТОФАКТ

Камбин Гончарука сократил зарплату главы МВД Арсена Авакова в три раза.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ МВД.

Согласно опубликованным данным, за сентябрь 2019 г. министр внутренних дел получил зарплату 33 929 грн. (с уплатой налогов 27 313 грн. – прим. ред.), из коей должностной оклад составил 15 238 грн, надбавка за выслугу лет – 5 028 грн, надбавка за работу с секретными документами - 3 047 грн, надбавка за выполнение функций госэксперта по вопросам тайн – 3 047 грн, командировочные – 6 876 грн, индексация - 692 грн.

Для сравнения, в августе месяце, еще при Кабмине Гройсмана, Аваков получил 107 тыс. грн. Чувствуете разницу? С чем именно связано такое сокращение доходов "предотвратителя путча", источник не уточняет. Возможно, для министра кресло важнее денег. Уж очень он сильно за него вцепился.

Напомним, что весной 2019 г. Арсен Борисович четко встал на сторону будущей (теперь новой) власти, провалив избирательные сетки Петра Порошенко, так что при Зе-власти вопрос о его увольнении и вовсе не поднимался.

Ему не повредило даже убийство 5-летнего Кирилла Тлявова. Как и ожидалось, об этой истории вскоре забыли, президент тактично промолчал (Зеленский скор на громкие заявления - прим. ред), а петиции об отставке одиозного министра улетели в известном направлении.

весной 2019 г. Арсен Борисович четко встал на сторону будущей (теперь новой) власти, провалив избирательные сетки Петра Порошенко. При Зе-власти вопрос о его увольнении и вовсе не поднимался. Ему не повредило даже убийство 5-летнего Кирилла Тлявова. Как и ожидалось, об этой истории вскорее забыли, президент тактично промолчал (Зеленский скор на громкие заявления - прим. ред), а петиции об отставке одиозного министра улетели в известном направлении.

https://beztabu.net/novosti_t4952 https://beztabu.net/novosti_t4952

Также мы писали, экс-глава ГПУ Юрия Луценко после ухода в отставку получил больше 100 тыс. грн.