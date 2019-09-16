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"Путч Порошенко" будет? Богдан дал ответ

13:30
"Путч Порошенко" будет?: Богдан дал ответ - фото 1
"Путч Порошенко" будет?: Богдан дал ответ

Глава ОП Андрей Богдан прокомментировал слухи "путче" сторонников Петра Порошенко. Спойлер: для него это не просто слухи.

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Об этом политик заявил в интервью BBC.

"Я не хочу употреблять слово переворот, но дестабилизация ситуации – да", - сказал соратник Зеленского.

Напомним, что слухи о "путче" Порошенко возникли в начале сентября из-за слитого СМС нардепа "Слуги народа" Лизы Богуцкой.

По ее словам, именно из-за угроз со стороны Петра Алексеевича Команда Зе вынуждена была оставить главу МВД Арсена Авакова на своем посту.

Слова народной избранницы очень сильно повеселили общественность: по сети до сих пор гуляют фотожабы с "путчем".

Вот некоторые из них. Раз.

'Путч Порошенко' будет? Богдан дал ответ - фото 187822
Два.
'Путч Порошенко' будет? Богдан дал ответ - фото 187824
Три.
'Путч Порошенко' будет? Богдан дал ответ - фото 187826
А пока в сети шутят, самому главе "ЕС" не до веселья. В ГБР на него открыли очередное дело. Раскрыты детали.
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Андрей Богдан Петр Порошенко путч Новости Украина
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