"Путч Порошенко" будет? Богдан дал ответ

"Путч Порошенко" будет?: Богдан дал ответ

Глава ОП Андрей Богдан прокомментировал слухи "путче" сторонников Петра Порошенко. Спойлер: для него это не просто слухи.

Об этом политик заявил в интервью BBC.

"Я не хочу употреблять слово переворот, но дестабилизация ситуации – да", - сказал соратник Зеленского.

Напомним, что слухи о "путче" Порошенко возникли в начале сентября из-за слитого СМС нардепа "Слуги народа" Лизы Богуцкой.

По ее словам, именно из-за угроз со стороны Петра Алексеевича Команда Зе вынуждена была оставить главу МВД Арсена Авакова на своем посту.

Слова народной избранницы очень сильно повеселили общественность: по сети до сих пор гуляют фотожабы с "путчем".

Вот некоторые из них. Раз.

Два.