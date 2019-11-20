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Зам Пристайко уходит в отставку. Названа причина

09:22
Зам Пристайко уходит в отставку – заявление - фото 1
Зам Пристайко уходит в отставку – заявление

Замглавы МИД Елена Зеркаль в ближайшее время планирует подать в отставку.

Елена Зеркаль пояснила неувязочку с назначением

Об этом дипломат заявила в эфире "24 канала".

"На этой неделе я выполню свое последнее задание – проведу процессуальное слушание в Гааге по новому арбитражу, что касается наших военных кораблей, которые были задержаны год назад и удерживались Россией, и наших моряков. И все, как я и обещала (уйти – прим. ред)", - заявила Зеркаль и объяснила, чем мотивировано ее решение.

"Я не могу делать сопротивление, будучи дипломатом внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решение президента", - подчеркнула дипломат.

Отметим, что о своем желании уйти в отставку, Зеркаль заявляла еще в августе 2019 г, утверждая, что она "отработала свои задачи".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прочил ей мест замглавы своей администрации. Однако позже указ о назначении дипломата был удален с сайта АП.

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Елена Зеркаль МИД Украины Новости Украина
24 канал
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