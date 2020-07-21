Владимир Зеленский Карантин в Украине война на Донбассе Досье

Захватчик автобуса в Луцке находится на психиатрическом учете, ситуация патовая

Вчера, 14:00
Захватчик хочет привлечь к себе максимум внимания - фото 1
Захватчик хочет привлечь к себе максимум внимания

Адекватного выхода из положения, при котором бы не пострадали заложники-пассажиры микроавтобуса "Берестечко-Красниловка", руководители СБУ и МВД еще не придумали.

Неадекватный террорист, называющий себя Максимом Плохим, не выдвинул требует, чтобы к месту ЧП приехало как можно больше журналистов. На переговоры с властями он пока не пошел.

Захватчик автобуса в Луцке заявил о бомбе в людном месте города (ФОТО+ВИДЕО)

В то же время в Луцк уже прибыл глава министерства внутренних дел Арсен Аваков, который любит чуть ли не лично "разруливать" весьма странные случаи "терактов" и минирований, зарабатывая баллы своей эффективности в глазах президента и всей Зе команды.

"Полиция открыла уголовное дело по части второй статьи 147 УК Украины - "Захват заложников". Проводится полицейская операция по оперативному плану "Заложник". Все силы и средства направлены для того, чтобы ситуация развивалась в позитивном ключе", - заявил спикер МВД Артем Шевченко.

В целом же злоумышленник, как следует из его заявлений, хочет максимальной огласки своих действий. С мобильных заложников он звонит их родственникам с требованием рассылать его условия журналистам. В случае приближения спецназа к автобусу он угрожает взорвать бомбу.

По его словам, среди пассажиров автобуса есть беременные женщины и дети. Информации об их состоянии в данный момент нет.

Центр Луцка по-прежнему остается перекрытым. Место захвата заложников ограждено кордоном Нацгвардии и полиции.

В то же время копы установили, что злоумышленником оказался дважды судимый гражданин Украины, который стоит на психиатрическом учете.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Луцк терроризм теракт Арсен Аваков Новости
Без Табу
Другое на тему
В Луцке освободили всех заложников, террорист задержан - ФОТО, ВИДЕО - фото 1
В Луцке освободили всех заложников, террорист задержан - ФОТО, ВИДЕО
Вчера, 22:03
Зеленский поговорил с террористом из Луцка – СМИ - фото 1
Зеленский пошел на уступки террориста – СМИ
Вчера, 21:25
Луцкий террорист освободил первых заложников - ВИДЕО - фото 1
Луцкий террорист освободил первых заложников - ВИДЕО
Вчера, 21:07
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30