Захватчик автобуса в Луцке находится на психиатрическом учете, ситуация патовая

Захватчик хочет привлечь к себе максимум внимания

Адекватного выхода из положения, при котором бы не пострадали заложники-пассажиры микроавтобуса "Берестечко-Красниловка", руководители СБУ и МВД еще не придумали.

Неадекватный террорист, называющий себя Максимом Плохим, не выдвинул требует, чтобы к месту ЧП приехало как можно больше журналистов. На переговоры с властями он пока не пошел.

В то же время в Луцк уже прибыл глава министерства внутренних дел Арсен Аваков, который любит чуть ли не лично "разруливать" весьма странные случаи "терактов" и минирований, зарабатывая баллы своей эффективности в глазах президента и всей Зе команды.

"Полиция открыла уголовное дело по части второй статьи 147 УК Украины - "Захват заложников". Проводится полицейская операция по оперативному плану "Заложник". Все силы и средства направлены для того, чтобы ситуация развивалась в позитивном ключе", - заявил спикер МВД Артем Шевченко.

В целом же злоумышленник, как следует из его заявлений, хочет максимальной огласки своих действий. С мобильных заложников он звонит их родственникам с требованием рассылать его условия журналистам. В случае приближения спецназа к автобусу он угрожает взорвать бомбу.

По его словам, среди пассажиров автобуса есть беременные женщины и дети. Информации об их состоянии в данный момент нет.

Центр Луцка по-прежнему остается перекрытым. Место захвата заложников ограждено кордоном Нацгвардии и полиции.

В то же время копы установили, что злоумышленником оказался дважды судимый гражданин Украины, который стоит на психиатрическом учете.