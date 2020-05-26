За сутки от коронавируса умерли больше 20 украинцев

Коронавирус распространяется

Хотя официальная статистика новых заражений постоянно колеблется в рамках нужных властям под окончание карантина цифр, которые якобы свидетельствуют о падении интенсивности инфицирования, на деле ситуация выглядит несколько иначе.

Помимо регулярного роста самого количества больных, в Украине уменьшается положительное соотношение выздоровевших к заболевшим.

Как заявили во вторник, 26 мая, в Центре общественного здоровья, за минувшие сутки в лабораториях провели 339 положительных тестов на коронавирус. И даже в рамках официальной статистики рост со вчерашних показателей в 259 больных выглядит весьма значительным. Кроме того, по количеству умерших от китайской инфекции вчерашний день также может претендовать на антирекордный показатель: 21 человек.

Всего же с момента начала пандемии в нашей стране официально зарегистрировали 21 584 заболевших.

- В Украине зафиксировано 644 летальных случая заражения COVID-19. 7575 пациентов выздоровели, - подчеркнули медики.

Примечательно, что не смотря на рост количества зараженных, власти продолжают идти на отмену карантинных ограничений. При этом народ на какие-то санитарные нормы уже давно забил. Период массового игнорирования людьми необходимости поберечься закончился примерно после обнародования расследования команды "Бигус.инфо" о работающем ресторане Николая Тищенко "Велюр". Правда, и до этого люди находились на грани, не понимая, почему им запрещают работать даже в случае возможности придерживаться норм, а всевозможным представителям крупного бизнеса типа "Эпицентра" разрешают косить бабло, хотя никаких ограничений ни в одном магазине компании не придерживались.

Кроме того, в обществе достаточно людей, считающих, что "коронавирус придуман" и является результатом "заговора мирового правительства". Отрицающие существование болезни антипрививочники, адепты плоской Земли, прихожане УПЦ МП и прочие безумцы несут опасность для окружающих.

Выхода из карантина жаждут и члены Кабмина, благодаря которым в бюджете Украины - шаром покати.