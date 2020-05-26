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Евросоюз внес Киев в список городов, которые нежелательно посещать из-за COVID-19

08:00
В ЕС не доверяют Украине в плане коронавируса - фото 1
В ЕС не доверяют Украине в плане коронавируса

Все рассказы Шмыгаля и команды Зе о том, что Украина едва ли не победила коронавирус, а также заверения самого Зеленского о "мастерах спорта по борьбе с COVID-19" разбиваются о жестокую действительность.

Вопреки официально низкой статистике заражения китайским коронавирусом, в Европейской агентстве по авиабезопасности решили вписать Киев и Черновцы как города, в аэропортах которых риск инфицирования высокий.

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Причин тому несколько: на фоне падения количества заражений по всей Европе даже официально зарегистрированные в нашей столице случаи выглядят значительными. Кроме того, абсолютно все послы ЕС выражают полную уверенность в том, что правящая Зе команда понятия не имеет о реальном уровне заболеваемости среди населения. В принципе, это очевидно, ведь власти уже ловили на фейковых заявлениях о начале массового тестирования, но с самого старта пандемии для этого не было сделано абсолютно ничего.

Также в ЕС видят, что внедрение карантинных мер, а также их снятие было фактически не просчитанным и хаотичным. Как и выполнение санитарно-эпидемиологических норм украинцами.

Так что даже если 15 июня Евросоюз откроет авиасообщение с Украиной, лайнеры обяжут проходить процедуру усиленного обеззараживания, а авиакомпании из ЕС будут действовать по новым правилам. Это может сказаться на уменьшении количества рейсов и задержках между ними.

Напрягает европейских чиновников и тот факт, что наши власти сами же показали, насколько халатно относятся к своим обязательствам и гражданам. Шантажируя другие страны запретом на выезд, официальный Киев все же отправил часть заробитчан в страны ЕС. При этом на одном из самолетов находился зараженный COVID-19 человек, что лишь добавило проблем властям принимающей страны.

Как известно, в ближайшее время в ЕС должны решить, открывать ли им границы для других стран. Пока этот вопрос лишь обсуждают.

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