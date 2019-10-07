Вышинский нашел работу в России. Кем он "устроился"?

Вышинский получил работу в России. Кем он «устроился»?

Пропагандист Кирилл Вышинский получил новую работу в России.

Об этом сообщила пресс-служба "информагентства "Россия сегодня".

"В ответ на запросы СМИ о должности Кирилла Вышинского 9 сентября был подписан приказ о его назначении исполнительным директором МИА "Россия сегодня", - говорится в сообщении РосСМИ.

Связано ли его повышение с подрывной деятельностью в Украине - источник не сообщил.

Напомним, что Кирилл Вышинский был задержан СБУ 15 мая 2018 г. по подозрению в госизмене. После задержания, главарь "РИА" был арестован херсонским судом. В 2019 г. он был этапирован из Херсона в Киев и переведен в столичный следственный изолятор.

Кирилл Вышинский и Дмитрий Киселев

После начала переговоров между Украиной и Россией, 28 августа Апелляционный суд Киева постановил освободить его из-под стражи.

7 сентября 2019 г . Кирилл Вышинский был обменян на украинских узников Кремля в формате "35 на 35", хотя ранее он выступал против проведения этой сделки.

Уже после прибытия в Россию, он пообещал вернуться в Украину для восстановления своего "честного имени". Весьма примечательно, что продолжая твердить о своей невиновности, Кирилл Вышинский имел целый ряд встреч с Дмитрием Киселевым и как минимум одну с Владимиром Путиным.