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Кирилл Вышинский "вернется" в Украину. Названа причина

16:00
Кирилл Вышинский "вернется" в Украину. Названа причина - фото 1
Кирилл Вышинский "вернется" в Украину. Названа причина

Экс-заключенный Кирилл Вышинский собирается вернуться в Украину для "отбеливания" своего имени.

Вышинского освободили: РЕАКЦИЯ СЕТИ – ФОТО
https://beztabu.net/novosti_t4952
Вышинского освободили: РЕАКЦИЯ СЕТИ – ФОТО

Об этом он заявил в интервью РосСМИ.

"Я вернусь и буду участвовать в судебных заседаниях. Хочу доказать свою невиновность", - сказал агент влияния РФ по прибытию в Москву.

Каким образом он будет оправдываться - Вышинский не уточнил.

Напомним, что Кирилл Вышинский был задержан СБУ 15 мая 2018 г. по подозрению в госизмене. После задержания, глава "РИА" был арестован херсонским судом. В 2019 г. он был этапирован из Херсона в Киев и переведен в столичный следственный изолятор.

Кирилл Вышинский 'вернется' в Украину. Названа причина - фото 187292

Вышинский в числе других освобожденных террористов. И кота, который не понимает, с кем фотографируется

После начала переговоров между Украиной и Россией, 28 августа Апелляционный суд Киева постановил освободить его из-под стражи.

7 сентября 2019 г . Кирилл Вышинский был обменян на украинских узников Кремля в формате "35 на 35".

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Кирилл Вышинский Москва суд Новости Украина
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