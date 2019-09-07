Кирилл Вышинский "вернется" в Украину. Названа причина

Кирилл Вышинский "вернется" в Украину. Названа причина

Экс-заключенный Кирилл Вышинский собирается вернуться в Украину для "отбеливания" своего имени.

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Об этом он заявил в интервью РосСМИ.

"Я вернусь и буду участвовать в судебных заседаниях. Хочу доказать свою невиновность", - сказал агент влияния РФ по прибытию в Москву.

Каким образом он будет оправдываться - Вышинский не уточнил.

Напомним, что Кирилл Вышинский был задержан СБУ 15 мая 2018 г. по подозрению в госизмене. После задержания, глава "РИА" был арестован херсонским судом. В 2019 г. он был этапирован из Херсона в Киев и переведен в столичный следственный изолятор.

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После начала переговоров между Украиной и Россией, 28 августа Апелляционный суд Киева постановил освободить его из-под стражи.

7 сентября 2019 г . Кирилл Вышинский был обменян на украинских узников Кремля в формате "35 на 35".