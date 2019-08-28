Владимир Зеленский война на Донбассе Алексей Гончарук Андрей Богдан

Кирилла Вышинского отпустили на волю. Но есть нюанс - ВИДЕО

12:11
Кирилла Вышинского отпустили на волю. Но есть нюанс - ВИДЕО - фото 1
Кирилла Вышинского отпустили на волю. Но есть нюанс - ВИДЕО

В среду, 28 августа, главреда «РИА Новости» Кирилла Вышинского отпустили на свободу прямо из зала Апелляционного суда Киева. Но лишь под личное обязательство.

Украинских моряков готовят к отправке – РосСМИ

Об этом сообщают СМИ.

Отметим, что ранее украинская сторона предлагала России обменять Кирилла Вышинского на наших моряков. Однако представитель СМИ свою вину признать отказался, как и от самой идеи обмена.

Также добавим, что ранее РосСМИ писали именно о конце августа, как о периоде упомянутой сделки. Но если ответных шагов со стороны Кремля так и не последует, эта история сыграет на руку явно не Владимиру Зеленскому, который пообещал вскоре освободить украинских моряков.

Напомним, что Кирилл Вышинский был задержан СБУ 15 мая 2018 г. по подозрению в госизмене. После задержания, глава "РИА" был арестован херсонским судом. В 2019 г. он был этапирован из Херсона в Киев и переведен в столичный следственный изоллятор.

Обновляется……

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Шуфрич взялся за СМИ: Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 1
Шуфрич взялся за СМИ: Сеть разорвало от МЕМОВ
11:06
Зеленый Кабмин: кто возглавит министерства - ФОТО - фото 1
Зеленый Кабмин: известно, кто возглавит министерства - ФОТО
09:09
В Дрогобыче прогремел взрыв, есть жертвы – ФОТО - фото 1
В Дрогобыче прогремел взрыв, есть жертвы – ФОТО, ВИДЕО
08:52
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
19 августа, 14:45
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Загрузка...