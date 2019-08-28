Кирилла Вышинского отпустили на волю. Но есть нюанс - ВИДЕО

Кирилла Вышинского отпустили на волю. Но есть нюанс - ВИДЕО

В среду, 28 августа, главреда «РИА Новости» Кирилла Вышинского отпустили на свободу прямо из зала Апелляционного суда Киева. Но лишь под личное обязательство.

Об этом сообщают СМИ.

Отметим, что ранее украинская сторона предлагала России обменять Кирилла Вышинского на наших моряков. Однако представитель СМИ свою вину признать отказался, как и от самой идеи обмена.

Также добавим, что ранее РосСМИ писали именно о конце августа, как о периоде упомянутой сделки. Но если ответных шагов со стороны Кремля так и не последует, эта история сыграет на руку явно не Владимиру Зеленскому, который пообещал вскоре освободить украинских моряков.

Напомним, что Кирилл Вышинский был задержан СБУ 15 мая 2018 г. по подозрению в госизмене. После задержания, глава "РИА" был арестован херсонским судом. В 2019 г. он был этапирован из Херсона в Киев и переведен в столичный следственный изоллятор.

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