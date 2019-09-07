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Узников Кремля везут в московский аэропорт - СМИ (ВИДЕО)

09:00
Зеленский помиловал россиян. Что известно? - фото 1
Зеленский помиловал россиян. Что известно?

В субботу, 7 сентября, должен состоятся обмен в формате "35 на 35" между Украиной и Россией. Что же известно на данный момент?

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Как и ожидалось, первый шаг сделала украинская сторона: президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 12 россиян.

"Выданы указы о помиловании порядка 12 осуждённых россиян, которые уже доставлены из мест отбытия наказания и находятся в пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене. Считаю, что это подготовка к началу процедуры обмена", - заявил украинский адвокат Валентин Рыбин.

Также юрист добавил, что на данный Украина отказывается выпускать из СИЗО Руслана Гаджиева. Однако наши власти все же могут передумать.

"У нас в запасе ещё несколько часов и, поверьте, время тает на глазах", - подчеркнул Володин.

А каковы же ответные действия России? По данным СМИ, пленных украинцев уже начали вывозить из московского изолятора "Лефортово" в аэропорт "Внуково-2". Предположительно, обмен состоится уже вближайшее время.

Напомним, что ранее в рамках обмена "35 на 35" украинская сторона отпустила на свободу Кирилла Вышинского и боевика "ДНР" Владимира Цемаха. Реакция общественности вполне предсказуема.

 

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