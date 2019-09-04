Вышинский отказался участвовать в обмене заложников на террористов

Пропагандист Вышинский не собирается выезжать из Украины

Освобожденный усилиями пятой колонны главред издания "РИА Новости - Украина" Кирилл Вышинский категорически не согласен уезжать из страны. Вместо этого пособник Москвы намерен доказать свою невиновность и продолжить подрывную деятельность.

В среду, 4 сентября, пропагандист Вышинский заявил своим российским приспешникам о том, что отказался участвовать в обмене между Украиной и Россией.

Аргументирует отказ террорист тем, что "не признает свою вину".

- Обмен - это юридическая процедура, она касается в первую очередь тех, кто уже осужден, кто признал свою вину. Но я не осужден, я свою вину не признаю. Самое главное, что в ходе этой процедуры непонятно будет дальше, какой у меня юридический статус, кто я, - отметил коллаборант.

Ранее, к слову, представительница уже бывшего генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган выставляла в Facebook заявление о согласии Вышинского быть обменяным. Впрочем, вполне может быть, тогда пропагандист не ожидал, что его дело будут сливать столь стремительно. Теперь же у него есть все шансы сохранить свое место агента ФСБ.

Напомним, Вышинского задерждали 15 мая прошлого года за государственную измену, незаконное хранение оружия и участие в организации подрывных мероприятий. Спустя два дня Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца, затем постоянно продлевая сроки пребывания в СИЗО.

Отпустили террориста из-за того, что Портнов и Савченко добились признания неконституционной меры пресечения в виде содержания под стражей для террористов.

В Кремле же выход на свободу своего агента называли "первым шагом для нормализации отношений между Украиной и Россией".

Как известно, обмен террористов на незаконно похищенных русскими украинцев был запланирован еще на прошлую пятницу, 30 августа, но был сорван из-за постоянно меняющихся требований Кремля.