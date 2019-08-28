Вышинского освободили: РЕАКЦИЯ СЕТИ – ФОТО
Вышинского освободили: РЕАКЦИЯ СЕТИ – ФОТО
В среду, 28 августа, на свободу отпустили пропагандиста и русского шпиона Кирилла Вышинского. И это мало кому понравилось. Собрали для вас самые яркие и значимые комментарии.
Как и ожидалось, люди возмущены не на шутку.
Блогер Антон Ходза иронизирует по этому поводу и называет работу правоохранительной системы просто "прекрасной".
Бывшая депутатка и экс-журналистка Виктория Сюмар заговорила о потокании интересам России.
Пассионарий Дмитрий Корчинский нарек происходящее "бессилием государства".
Главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов написал, что это составная часть плана по освобождению наших пленных и понадеялся на ответные шаги России.
Аналогичный текст опубликовал и волонтер Мирослав Гай.
А вот кто обрадовался освобождению пропагандиста/шпиона Вышинского, так это регионалы.
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