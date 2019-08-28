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Вышинского освободили: РЕАКЦИЯ СЕТИ – ФОТО

13:19
Вышинского освободили: РЕАКЦИЯ СЕТИ – ФОТО - фото 1
Вышинского освободили: РЕАКЦИЯ СЕТИ – ФОТО

В среду, 28 августа, на свободу отпустили пропагандиста и русского шпиона Кирилла Вышинского. И это мало кому понравилось. Собрали для вас самые яркие и значимые комментарии.

Кирилла Вышинского отпустили на волю. Но есть нюанс - ВИДЕО

Как и ожидалось, люди возмущены не на шутку.

Блогер Антон Ходза иронизирует по этому поводу и называет работу правоохранительной системы просто "прекрасной".

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Бывшая депутатка и экс-журналистка Виктория Сюмар заговорила о потокании интересам России.
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Пассионарий Дмитрий Корчинский нарек происходящее "бессилием государства".
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Главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов написал, что это составная часть плана по освобождению наших пленных и понадеялся на ответные шаги России.
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Аналогичный текст опубликовал и волонтер Мирослав Гай.
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А вот кто обрадовался освобождению пропагандиста/шпиона Вышинского, так это регионалы.
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Напомним, Шуфрич взялся за СМИ: Сеть разорвало от МЕМОВ.
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Кирилл Вышинский суд Новости Украина
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