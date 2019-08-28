Вышинского освободили: РЕАКЦИЯ СЕТИ – ФОТО

Вышинского освободили: РЕАКЦИЯ СЕТИ – ФОТО

В среду, 28 августа, на свободу отпустили пропагандиста и русского шпиона Кирилла Вышинского. И это мало кому понравилось. Собрали для вас самые яркие и значимые комментарии.

Как и ожидалось, люди возмущены не на шутку.

Блогер Антон Ходза иронизирует по этому поводу и называет работу правоохранительной системы просто "прекрасной".

Бывшая депутатка и экс-журналистка Виктория Сюмар заговорила о потокании интересам России.