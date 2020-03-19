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Вселенский патриарх приказал церквям прекратить служения

13:20
Варфоломей запретил служения в храмах - фото 1
Варфоломей запретил служения в храмах

В четверг, 19 марта, патриарх Варфоломей объявил о том, что все православные церкви должны прекратить свои обряды как минимум до конца месяца. Паломникам же запретили ездить в монастыри.

На столь болезненные для церкви меры во Вселенском патриархате решили пойти, невзирая на многомиллиардные потери пожертвований "на храм" в случае остановки работы храмов.

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Тем не менее, здоровье прихожан и количество верующих, которые смогут приходить к попам после карантина, важно для религизоных учреждений, поэтому Константинополь отреагировал на пандемию.

- Сегодня мы заявляем о своей церковной резолюции и мандате на прекращение до конца марта всех богослужений, событий и обрядов, за исключением частных молитв в церквях, которые останутся открытыми, - подчеркнул Варфоломей. - Мы пересмотрим запрет в соответствии с темпами развития пандемии.

В то же время в УПЦ МП и РПЦ сворачивать свою сатанинскую деятельность не собираются, ведь патриархат им не указ, а отказываться от покупки новых "Рендж Роверов" попы явно не намерены. Да и дикое верование в то, что вирус не передается через причастие, поразило многих прихожан живущих вне цивилизации. В частности, ватоголового фаната России Александра Усика.

К слову, в ПЦУ службы в храмах еще два дня назад разрешали. Но при условии участия в них не более 10 человек. Остальных же верующих просили присоединяться к молитвам по видеосвязи.

Отметим, что на данный момент в нашей стране зарегистрировано 16 случаев заражения китайским коронавирусом. Украинские власти принимают жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

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