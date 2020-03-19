Коронавирус в Украине: в МОЗ заявили о 260 подозрениях на заражение

Коронавирус распространяется

При 16 официально подтвержденных случаях заболевания COVID-19, с начала года лаборатории по настоянию врачей проверили всего лишь 260 человек с симптомами болезни. И эта статистика ничтожно мала.

В четверг, 19 марта, в министерстве здравоохранения отчитались о 79 подозрений на коронавирус, поступивших в Центр общественного здоровья за вчерашний день.

Проводить дианостику, судя по всему, будут далеко не всем из них, поскольку избранная чиновниками тактика, как минимум, до сегодняшнего дня абсолютно точно заключалась в невыявлении случаев заражения ради уменьшения официальной статистики.

Тем не менее, в МОЗ утверждают, что из 79 подозрений два вчерашних теста были положительными. В Мариуполе Донецкой области и в Киеве.

"Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц", - заявили в ведомстве, хотя на самом деле традиционно большинство пациентов с подозрениями просто уходили из больниц с диагнозом "ОРВИ" или "грипп", а в таком случае их родственникам и контактировавшим с ними знакомым медики не считали нужными делать тесты.

Отметим, что на данный момент в нашей стране зарегистрировано 16 случаев заражения китайским коронавирусом. Украинские власти принимают жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.