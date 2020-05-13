Все лгут: Тищенко отрицает "серьезный разговор" с Зеленским о "Велюре"

Тищенко опять оправдался за "Велюр", но еще и "слил" Зеленского

После того, как нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко журналисты поймали "на горячем" за работой его ресторана в режиме карантина, в Офисе президента заявили о том, что Зеленский отреагировал на зашквар по-совковому и "провел жесткую беседу" с нарушителем.

Отмазывал своего шефа и самого "слугу народа" замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко. Тот самый, что признался в придумывании "гуманитарного груза" в заполненной товарами на продажу "Мрии".

Впрочем, как утверждает сам Тищенко, никаких жестких бесед с президентом после "велюрового скандала" у него не было. Так что кто-то из Зе команды снова врет.

- С президентом? О "Велюре"? Вы шутите сейчас? В этом случае мои все разговоры связаны непосредственно со штабом города Киева, непосредственно полученному фидбэку о том, что хорошо делается для Киева, что плохо делается для Киева, понимают ли киевляне ту работу, которая делается для Киева, - заявил Тищенко в интервью "Украинской правде".

По словам хамовитого ресторатора, который стал нардепом, с Зеленским у него "очень профессиональные отношения", а коммуницируют они "в рамках четких полномочий".

В общем, судя по всему, президент просто забил на то, что кум Андрея Ермака нарушал карантин, и продолжил заниматься своими президентскими делами.

Напомним, 27 апреля СМИ опубликовали расследование о работе столичного ресторана "Велюр", принадлежащего "слуге народа" Николаю Тищенко. После возникшего резонанса, нардеп попытался разъяснить ситуацию довольно необычным образом.

Позже на инцидент отреагировала и полиция, однако каких-либо нарушений в ресторане ей выявить не удалось.

3 мая Николай Тищенко пообещал заплатить штраф за нарушение карантина, но при одном условии.