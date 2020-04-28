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Полиция проревизорила ресторан Тищенко - ФОТО, ВИДЕО

19:51
Полиция проверила ресторан Тищенко - ФОТО - фото 1
Полиция проверила ресторан Тищенко - ФОТО

Во вторник, 28 апреля, полиция Киева проверила ресторан Николая Тищенко на нарушение правил карантина.

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Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

Прибыв на место, стражи порядка не обнаружили посетителей и напомнили администратору ресторана нормы о соблюдении карантина и ответственность за его нарушение.

Полиция проревизорила ресторан Тищенко - ФОТО, ВИДЕО - фото 199300

Впоследствии управитель общественного заведения написал объяснение и обязательства о запрете общепитам принимать посетителей в период карантина.

Полиция проревизорила ресторан Тищенко - ФОТО, ВИДЕО - фото 199301

Напомним, 27 апреля СМИ опубликовали расследование о работе столичного ресторана "Велюр", принадлежащего "слуге народа" Николаю Тищенко.

После возникшего резонанса, нардеп попытался разъяснить ситуацию и вот каким образом.

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