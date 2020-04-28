Полиция проревизорила ресторан Тищенко - ФОТО, ВИДЕО
Полиция проверила ресторан Тищенко - ФОТО
Во вторник, 28 апреля, полиция Киева проверила ресторан Николая Тищенко на нарушение правил карантина.
Об этом сообщает пресс-служба НПУ.
Прибыв на место, стражи порядка не обнаружили посетителей и напомнили администратору ресторана нормы о соблюдении карантина и ответственность за его нарушение.
Впоследствии управитель общественного заведения написал объяснение и обязательства о запрете общепитам принимать посетителей в период карантина.
Напомним, 27 апреля СМИ опубликовали расследование о работе столичного ресторана "Велюр", принадлежащего "слуге народа" Николаю Тищенко.
После возникшего резонанса, нардеп попытался разъяснить ситуацию и вот каким образом.
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