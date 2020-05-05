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"Депутат — не царь": Зеленский жестко поговорил с Тищенко

09:30
"Депутат — не царь": Зеленский жестко поговорил с Тищенко - фото 1
"Депутат — не царь": Зеленский жестко поговорил с Тищенко

Президент Украины Владимир Зеленский провел жесткий разговор со "слугой народа" Николаем Тищенко.

Ресторан Тишенко нарушил карантин - Аваков

Об этом заявил замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко в эфире шоу "Свобода слова".

"У президента был очень жесткий разговор с этим народным депутатом. Действительно, никому нельзя работать. Я надеюсь, что это будет пример для других народных депутатов, если ты народный депутат, то не надо делать из себя какого-то царя", - рассказал политик и уточнил, на что повлияет эта беседа.

"Жесткий разговор вылился в то, что, я надеюсь, для всей фракции да и для других фракций это будет примером, что не надо так делать больше. И это конура большая ошибка со стороны народного депутата, он так сделал", - добавил Кирилл Тимошенко.

Напомним, 27 апреля СМИ опубликовали расследование о работе столичного ресторана "Велюр", принадлежащего "слуге народа" Николаю Тищенко. После возникшего резонанса, нардеп попытался разъяснить ситуацию довольно необычным образом.

Позже на инцидент отреагировала и полиция, однако каких-либо нарушений в ресторане ей выявить не удалось.

3 мая Николай Тищенко пообещал заплатить штраф за нарушение карантина, но при одном условии.

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Николай Тищенко Владимир Зеленский Кирилл Тимошенко Новости Украина
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