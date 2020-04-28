"Слуги народа", посланники олигархов: ресторан Тищенко работает в разгар карантина (ВИДЕО)

Ресторан Тищенко подпольно работает

Народный депутат и кум главы офисе президента Андрея Ермака Николай Тищенко, как оказалось, не позакрывал свои рестораны, хотя ни одно заведение в данный момент не должно работать из-за пандемии коронавируса.

Наплевательское нарушение постановлений Кабмина, безалаберное отношение к обществу, которое пытается побороть смертельно опасную болезнь, а также свою невероятную жадность продемонстрировал Николай Тищенко на примере ресторана "Велюр", который превратился в заведение для VIP-клиентов и тайных переговоров.

Так, журналисты-расследователи проекта "Бигус.инфо" засняли как в "закрытом" ресторане в одно и то же время собрались бывший регионал Антон Яценко, которого "слуги народа" называли создателем занижающих оценку недвижимости "площадок Яценко", а также действующие нардеп от партии монобольшинства Кабанов, а также бизнес-партнер Коломойского Павел Куфтырев и сотрудник Метинвеста Виталий Кисель.

Как утверждают антикоррупционеры, в случае, если официант узнает гостей, они могут пройти через центральный вход. Другие же идут через черный. При этом официально и для простых смертных ресторан закрыт.

Сами фигуранты расследования работников СМИ поясняют свои визиты в "Велюр" по разному. Яценко, к примеру, говорит о том, что "давно не бывал в ресторанах", а бывший сценарист-квартала и нардеп Кабанов попытался нелепо отмазать своего коллегу:

"Я к Коле приезжал Тищенко, это ж его ресторан. Но мы с ним во дворе разговаривали. Внутрь заходил, да. С Киселем встречался. Ну, мы знакомы с ним. Так ресторан-то и не работает. Ну, мне же с Колей надо, ну, хозяин ресторана".

Эпичным кажется и то, что сам "Велюр" оформлен на "левых" людей, а юридически Тищенко он не принадлежит.