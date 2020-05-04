Тищенко готов ответить за "Велюр": Но есть условие

Тищенко готов ответить за "Велюр": Но есть условие

"Слуга народа" Николай Тищенко согласился заплатить штраф за нарушение карантина рестораном "Велюр". Но есть условие.

Об этом он написал в Facebook.

"Хочу вам официально заявить, "Велюр" готов заплатить штраф, если ресторан действительно нарушил закон. Если нарушения были зафиксированы, директор ресторана оплатит штраф в эту же секунду! И я лично это проконтролирую. Со своей стороны, я - Николай Тищенко, как гражданин Украины, своими руками буду готовить обеды для киевских врачей до окончания карантина", - отметил нардеп и пообещал сообщить подробности позже.

"Подробности (будут - прим. ред.) позже. Руки заняты на кухне", - подчеркнул "слуга народа".

Напомним, 27 апреля СМИ опубликовали расследование о работе столичного ресторана "Велюр", принадлежащего "слуге народа" Николаю Тищенко. После возникшего резонанса, нардеп попытался разъяснить ситуацию довольно необычным образом.

Позже на инцидент отреагировала и полиция, однако каких-либо нарушений в ресторане ей выявить не удалось.